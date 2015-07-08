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Vendedor procura a polícia e confessa assassinato da mulher em Viana

Rodson Fais, 44 anos (foto), matou a mulher asfixiada dentro de casa

Publicado em 08 de Julho de 2015 às 13:59

Publicado em 

08 jul 2015 às 13:59
O vendedor Rodson Fais, 44 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (09) depois de procurar a polícia e confessar o assassinato da mulher no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, no final da noite desta terça-feira (08).
Rodson veio caminhando de Viana até Vitória durante a madrugada. Na Capital, ele procurou a Polícia Militar dizendo que tinha asfixiado a esposa dentro de casa. Diante da confissão, os PMs encaminharam o acusado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Na manhã desta quarta, uma equipe da Polícia Civil foi com Rodson até a residência do casal, no bairro Marcílio de Noronha. No local, os policiais encontraram o corpo de Dilma Siqueira, 32 anos, na cama do casal.
Era o primeiro dia de Rodson e Dilma na casa. O acusado afirmou que matou a mulher porque havia sido traído pela quarta vez. O assassinato, inclusive, foi cometido, segundo ele, após flagrar a vítima em casa com outros três homens na noite desta terça.
Rodson contou que jantou, teve uma relação sexual com a mulher e saiu para fazer uma compra na rua. Quando voltou, flagrou a traição. O vendedor afirmou que tanto ele, quanto a mulher, são usuários de drogas, mas que ele não tinha usado drogas na ocasião do crime.
Com informações de Glacieri Carraretto

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