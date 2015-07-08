Vendedor procura a polícia e confessa assassinato da mulher em Viana

O vendedor Rodson Fais, 44 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (09) depois de procurar a polícia e confessar o assassinato da mulher no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, no final da noite desta terça-feira (08).

Rodson veio caminhando de Viana até Vitória durante a madrugada. Na Capital, ele procurou a Polícia Militar dizendo que tinha asfixiado a esposa dentro de casa. Diante da confissão, os PMs encaminharam o acusado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Na manhã desta quarta, uma equipe da Polícia Civil foi com Rodson até a residência do casal, no bairro Marcílio de Noronha. No local, os policiais encontraram o corpo de Dilma Siqueira, 32 anos, na cama do casal.

Era o primeiro dia de Rodson e Dilma na casa. O acusado afirmou que matou a mulher porque havia sido traído pela quarta vez. O assassinato, inclusive, foi cometido, segundo ele, após flagrar a vítima em casa com outros três homens na noite desta terça.

Rodson contou que jantou, teve uma relação sexual com a mulher e saiu para fazer uma compra na rua. Quando voltou, flagrou a traição. O vendedor afirmou que tanto ele, quanto a mulher, são usuários de drogas, mas que ele não tinha usado drogas na ocasião do crime.