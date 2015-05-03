Vendas em bares e restaurante já caíram 30% neste ano no ES

A crise econômica atingiu em cheio o segmento de bares, restaurantes e boates no Espírito Santo. Com capixabas saindo menos para comer fora de casa ou se divertir, as vendas no setor já caíram 30% no quadrimestre, quando comparadas ao mesmo período do ano passado. A estimativa é do Sindicato dos Restaurantes Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares).

Com o dinheiro contado para pagar as contas no fim do mês, a alta dos preços e taxas, o consumidor tem cortado os gastos supérfluos, como as saídas nos fins de semana. É o caso da trabalhadora autônoma, Marinalva de Barros, 40 anos. "Automaticamente a gente diminui, porque os preços estão absurdos, as coisas estão subindo sem noção. A gente vai cortando, tem que cortar, não tem saída para gente. Muita gente está ficando em casa. Se faz alguma coisa, é em casa", afirmou.

Your browser does not support the audio element. Vendas em bares e restaurante já caíram 30 por cento neste ano no ES

Outro que também reduziu despesas foi Vanildo Azevedo Coutinho, 55 anos. Na casa dele, o orçamento é colocado na ponta do lápis para não gastar além da conta. "Afeta no bolso, então, consequentemente a gente procura economizar. Gastos supérfluos a gente começa a cortar. A gente saia, mas tinha uma frequência maior. Saía duas até quatro vezes por semana. Hoje restringimos a duas vezes no máximo. E controlando bastante: no máximo uma cervejinha, refeição fora de casa cortada e é pratinho de batata-frita", contou.

Os segmentos mais prejudicados são os bares e boates. A situação nesses locais é ainda mais grave por causa das fiscalizações da "Lei Seca" e das restrições de horário para funcionamento em alguns municípios. Em seguida, tem os restaurantes "a la carte". Os self-services também sentem a crise, mas em menor proporção, com queda estimada de 10%, segundo o presidente do Sindibares, Wilson Calil.

"Além de estar vendendo menos, a margem de lucro encolheu. Porque os estabelecimentos tem evitado, na medida do possível, repassar todos o aumento de custo que vêm recebendo. Um estabelecimento muito bem administrado hoje, deixa uma margem de lucro de no máximo 10%", explicou.

No Espírito Santo, de acordo com Calil, são cerca de 90 mil estabelecimentos. Nesta conta entra desde o trailer de cachorro quente até restaurantes cinco estrelas e boates. Com a situação, portas estão sendo fechadas e demissões realizadas. Desde o começo do ano, pelo menos 10% da mão de obra do setor foi demitida.