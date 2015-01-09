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COMÉRCIO NO ES

Vendas em 2014 foram 10% menores em relação ao ano anterior

O ano passado foi o pior dos últimos 11 no Espírito Santo, de acordo com entidades que representam o comércio e os lojistas

Publicado em 08 de Janeiro de 2015 às 22:48

Publicado em 

08 jan 2015 às 22:48
O ano de 2014 teve o pior desempenho no comércio dos últimos 11 anos, com vendas cerca de 10% menores do que 2013, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória). Apesar disso, os comerciantes estão confiantes e esperam bons resultados em 2015, apesar do pessimismo anunciado pelos economistas.No país, o movimento dos consumidores nas lojas também registrou a pior marca da década, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. A empresa de informações de crédito mostrou que em 2014 a atividade do comércio subiu apenas 3,7%, resultado mais fraco desde 2003. Em 2013, a expansão havia sido de 5,2%.O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, destacou as principais causas desse resultado.“Vários fatores fizeram com que chegássemos a isso. Tivemos o carnaval, depois a Copa do Mundo, um ano político bastante acirrado, economia instável, alta de juros, a inflação batendo às portas com certeza contribuíram muito para que tivéssemos um dos piores anos dos últimos dez anos em termos de resultados para o comércio”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Segundo ele, os setores do comércio que foram mais prejudicados em 2014 foram o de automóveis, que vinha tendo superávit, mas houve uma queda de 7% nas vendas, e o de supermercados, que após registrar crescimento de 5,9% em 2013, cresceu apenas 2,8% em 2014. Um dos segmentos que menos sentiu o impacto foi o de eletrodomésticos.Sepulcri lembrou que inadimplência do capixaba está um pouco acima do nível dos brasileiros, e a situação de endividamento também causou a queda nas vendas. Por isso, os comerciantes também estão buscando formas de contornar a situação, segundo ele.“Estamos trabalhando com promoções, vendas a um prazo mais dilatado, sem juros, e naturalmente aquelas pessoas que estão com suas pendências negativas de crédito, estamos perdoando juros e correções para resgatarmos esses clientes que estão sem fôlego para comprar”, declarou.Apesar desse cenário, para o presidente da CDL Vitória, Carlo Fornazier, a perspectiva é boa para este o ano. Ele acredita que o crescimento será tímido, mas os empresários estão otimistas com a nova equipe do Ministério da Fazenda.“Nós estamos acreditando que em 2015 nós possamos dar uma retomada, porque já está há muito tempo parado. Em 2014 a nossa expectativa era que em 2015 seria um ano de grande ajuste, mas estamos achando que esses ajustes já começaram e talvez 2015 já comece a reagir até antes do que a gente imaginava”, complementou.Segundo a CDL Vitória e a Fecomércio, a expectativa de crescimento para o setor em 2015 é de 4 a 5%.

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