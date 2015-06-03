Vendas de presentes para namorados pode superar Dia das Mães no comércio capixaba

As vendas do Dia dos Namorados no comércio capixaba devem superar o Dia das Mães. As datas são as duas mais importantes do primeiro semestre do ano e, quando observado 12 meses, só perdem em volume de vendas para o Natal. Mas, mesmo assim, a compra de presentes deve ter uma queda em relação a 2014.Uma pesquisa encomendada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, mostra que 50,6% dos capixabas pretendem comprar menos presentes para os namorados do que no ano passado. Em média, eles devem desembolsar cerca de R$ 62,52 com os presentes.

Em 2014, as vendas já não foram tão boas comparando-se ao ano anterior. Para quem não lembra, os Dias dos Namorados foi comemorado durante a Copa do Mundo no Brasil e o jogo da seleção anfitriã aconteceu exatamente no dia 12 de junho. Com isso, as vendas caíram 8,2% em relação à 2013.Na avaliação de Carlos Fornazier, presidente da CDL, o cenário não é tão ruim. Ele explica que apesar de os números mostrarem uma desaceleração no consumo, houve uma melhora com relação aos dados apurados no Dia das Mães. Durante a pesquisa, realizada em abril, quase 60% dos entrevistados disseram que pretendiam gastar menos nos presentes para as mãe. "A gente espera que pelo menos a venda se mantenha. Na pesquisa nós fizemos uma pergunta sobre o que a pessoa pretenderia consumir nos próximos três meses e 70% falou que consumiria menos. O que chamou atenção é que no Dia dos Namorados aumentou o número de pessoas que pretenderia consumir mais. Cerca de 20% a mais", afirmou. Fornazier acredita que os segmentos de vestuários, calçados, cosméticos e perfumaria devem manter boas vendas. Ele observa que durante à crise, com juros e inflação em alta, o setor de cosméticos conseguiu manter as vendas equilibradas. A pesquisa foi realizada na Grande Vitória e em mais 15 municípios capixabas.