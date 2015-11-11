Vendas de Natal vão sofrer primeira queda em 11 anos no Estado, diz Fecomércio

As vendas de Natal devem registrar em 2015 sua primeira queda em 11 anos. A estimativa é da Federação de Comércio, Bens e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio-ES). Se nos últimos meses a instituição trabalhava com um cenário otimista, trabalhando com um crescimento de 2%, o cenário econômico do país fez com que a estimativa fosse revisada para uma queda de 4 a 4,8% no volume de vendas em relação a 2014. O natal é a principal data comemorativa do varejo brasileiro.

Endividamento das famílias e juros altos são alguns dos motivos apontados pelo presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, para redução nas expectativas.

Your browser does not support the audio element. Vendas de Natal vão sofrer primeira queda em 11 anos do Estado, diz Fecomércio

"Uma das grandes dificuldades em relação a movimentação do comércio no Estado é o agravamento das dívidas das famílias, porque temos hoje uma carga tributária violenta, temos uma inflação que bate às nossas portas, temos umas das maiores taxas de juros aplicadas na última década e isso faz com que as famílias reavaliem suas compras", disse à Rádio CBN Vtiória.

Pequeno aumento

A exceção está nos segmentos de farmácias, perfumarias e artigos de uso pessoal e doméstico que devem sofrer um aumento tímido de 2 a 3%. As maiores perdas devem ocorrer nos ramos de móveis e eletrodomésticos, segundo Sepulcri. "Eles sempre foram o top do nosso faturamento. A nossa previsão é que eles caiam em um percentual acima de 15% em comparação aos anos anteriores", afirmou.

Mesmo assim, alguns comerciantes da Capital mantém o otimismo e a aposta em preços acessíveis para atrair o cliente. É o caso do gerente da Central de Aviamentos São Paulo, Humberto Loss.

"Investimos muito em produtos, não deixamos de comprar. Esperamos um crescimento entre 10 e 15% no período natalino. Nossos produtos estão expostos desde a segunda quinzena de outubro e desde então nós estamos vendendo, há muita procura. Tem produtos que já estão esgotados ", disse.