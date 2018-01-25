Vendas de chocolates, carnes e sucos aquecem a indústria de alimentos

O setor de alimentos e bebidas do Espírito Santo teve uma alta de 13,7% e alavancou o crescimento da indústria capixaba em 2017. Os números positivos foram divulgados na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O crescimento corresponde ao que foi produzido de janeiro a novembro do ano passado. Segundo Sérgio Rodrigues da Costa, representante da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o bom volume de vendas em itens como o chocolate, sucos e carne bovina foi determinante para o resultado.
No entanto, Rodrigues faz uma ressalva a respeito do crescimento do setor. Na avaliação dele, é preciso destacar que o ganho real para o período não foi tão alto, já que em 2016 o setor de alimentos e bebidas encarou uma grave crise e teve um resultado negativo próximo dos 12%. Sendo assim, o ganho real de 2017 chegou perto dos 2%.
“Quando você consegue tirar uma diferença tão grande como essa, que era um pouco maior que 12%, anima o setor. Estava todo mundo apavorado na crise, o tempo foi passando e o empresário viu que precisava se mexer e trabalhar para vender. Se a gente conseguiu isso tudo operando com praticamente 60% da capacidade da indústria, dá para animar para 2018”, avaliou Rodrigues.
Com a indústria de alimentos e bebidas dando sinais de recuperação, Sérgio Rodrigues da Costa espera que o crescimento real de 2018 passe dos 5%. Uma recuperação que pode impactar na queda do preço dos produtos para os consumidores.
“A gente acredita que qualquer coisa que você venda melhor, que o consumidor conheça melhor, isso vai melhorar de preço. Não tem como dizer que não”, concluiu Sérgio Rodrigues da Costa.
No cenário nacional, de acordo com estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, o setor de alimentos deve fechar o balanço de 2017 com crescimento de 1,2% em relação aos números de 2016.