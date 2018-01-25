Vendas de chocolates, carnes e sucos aquecem a indústria de alimentos

Fábrica de chocolates da Garoto Crédito: Amanda Monteiro

O setor de alimentos e bebidas do Espírito Santo teve uma alta de 13,7% e alavancou o crescimento da indústria capixaba em 2017. Os números positivos foram divulgados na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento corresponde ao que foi produzido de janeiro a novembro do ano passado. Segundo Sérgio Rodrigues da Costa, representante da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o bom volume de vendas em itens como o chocolate, sucos e carne bovina foi determinante para o resultado.

No entanto, Rodrigues faz uma ressalva a respeito do crescimento do setor. Na avaliação dele, é preciso destacar que o ganho real para o período não foi tão alto, já que em 2016 o setor de alimentos e bebidas encarou uma grave crise e teve um resultado negativo próximo dos 12%. Sendo assim, o ganho real de 2017 chegou perto dos 2%.

“Quando você consegue tirar uma diferença tão grande como essa, que era um pouco maior que 12%, anima o setor. Estava todo mundo apavorado na crise, o tempo foi passando e o empresário viu que precisava se mexer e trabalhar para vender. Se a gente conseguiu isso tudo operando com praticamente 60% da capacidade da indústria, dá para animar para 2018”, avaliou Rodrigues.

Com a indústria de alimentos e bebidas dando sinais de recuperação, Sérgio Rodrigues da Costa espera que o crescimento real de 2018 passe dos 5%. Uma recuperação que pode impactar na queda do preço dos produtos para os consumidores.

“A gente acredita que qualquer coisa que você venda melhor, que o consumidor conheça melhor, isso vai melhorar de preço. Não tem como dizer que não”, concluiu Sérgio Rodrigues da Costa.