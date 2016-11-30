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Venda ilegal de anabolizantes e remédios controlados levam farmacêutico para prisão

O grupo, que estava sendo investigado desde junho deste ano, atuava na prescrição, manipulação e comercialização de medicamentos controlados pode ter movimentado cerca de R$ 900 mil

Publicado em 30 de Novembro de 2016 às 12:15

Publicado em 

30 nov 2016 às 12:15
Um farmacêutico foi preso em flagrante, em Aracruz, nesta quarta-feira (30), por venda ilegal de anabolizantes, remédios para emagrecer, entre outros medicamentos controlados. Além da prisão, outras duas pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestarem depoimentos, durante a operação “Tarja Preta”, deflagrada pela Polícia Federal do Espírito Santo.
O grupo, que estava sendo investigado desde junho deste ano, atuava na prescrição, manipulação e comercialização de medicamentos controlados, pode ter movimentado cerca de R$ 900 mil com a venda ilegal desses produtos há pelo menos três anos.
Venda ilegal de anabolizantes e remédio controlados levam farmacêutico para prisão
Segundo o delegado regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Vitor Moraes Santos, as investigações deram conta de que um farmacêutico, conhecido na cidade como “Dr. Fritz”, prescrevia ilegalmente medicamentos dos mais variados tipos, inclusive controlados e anabolizantes. Ele contava com a ajuda de um dentista, que também emitia receitas, e de funcionários da farmácia de manipulação São Paulo.
“O perfil majoritário dos consumidores, é de pessoas que procuravam medicamentos para fins estéticos, como anabolizantes, inibidores de apetite e vasodilatadores. Mas, também tínhamos remédios usados para tratar doenças graves, como pressão arterial”, explicou.
Valores
Os clientes eram de diversas partes do Espírito Santo que, após contatos telefônicos, iam até Aracruz para buscar os medicamentos. “Esses produtos, vendidos de forma ilícita, eram muito mais caros e vendidos com percentual de 50% a 60% mais elevado, do que o comercializado nas farmácias. A estimativa da PF, é que entre os três, esse esquema movimentava por mês entre R$ 20 mil e R$ 25 mil”, complementa. 
Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e exercício ilegal de medicina. “As substancias comercializadas são vedadas no país e, por isso, é caracterizado como tráfico de drogas. Além disso, existem outras que só podem ser vendidas com receituário médico”, disse.
Entre os medicamentos estão franol, sibutramina e lioran. Segundo apurações, pelo menos 80% dos compradores eram do sexo feminino. A farmácia São Paulo foi procurada pela reportagem, mas não quis se posicionar. 

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