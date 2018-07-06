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FORTE SÃO JOÃO

Venda do Saldanha vira impasse e mato toma conta do prédio histórico

A federação não tem interesse em pagar os R$ 3,5 milhões pedidos pela prefeitura e não ter a posse definitiva do prédio

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 11:04

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

06 jul 2018 às 11:04
Fecomércio desiste de concessão e quer posse definitiva do Saldanha Crédito: Eduardo Dias
O impasse envolvendo a venda da antiga sede do Clube de Regatas Saldanha da Gama, no Forte São João, parece que ainda está longe do fim. Em janeiro, a prefeitura de Vitória publicou um edital para concessão ou doação do imóvel histórico. A Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) manifestou interesse na compra e reforma do prédio para transformá-lo em museu, mas agora a entidade recuou da posição inicial.
De acordo com o presidente da Fecomércio, José Lino Seculpri, a federação não tem interesse em pagar os R$ 3,5 milhões pedidos pela prefeitura e não ter a posse definitiva do prédio. Sepulcri afirma que o formato de concessão oferecido pela prefeitura impede a realização dos projetos idealizados pela Fecomércio.
"Não interessa mais porque nos impede de fazer qualquer transferência para outra entidade. O nosso objetivo era adquirir agora e no próximo ano fazer a transferência desse imóvel para o Sesc, que é uma unidade vinculada ao sistema Fecomércio. Com essa cláusula (de não permitir posse definitiva), eles nos impedem", afirmou o presidente da Fecomércio.
Venda do Saldanha vira impasse e mato toma conta do prédio histórico
O edital publicado em janeiro determinava que o imóvel histórico com mais de 4 mil metros quadrados fosse restaurado e que tivesse atividades culturais. Assim, a vocação turística e cultural do prédio seria preservada. A intenção da Fecomércio é transformar o local em um museu da Colonização Espírito-santense. Já com o recurso da venda, a prefeitura pretende fazer a restauração de outro prédio histórico: o Mercado da Capixaba, entre as Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, no Centro de Vitória.
Fecomércio desiste de concessão e quer posse definitiva do Saldanha Crédito: Eduardo Dias
A reportagem da CBN Vitória foi ao prédio da antiga sede do Saldanha, na manhã desta sexta-feira, e constatou que o local está tomado por uma grande quantidade de mato e sujeira. A conservação ruim do prédio, importante para a cultura capixaba, foi criticada pelo historiador Fernando Achiamé.
"É muito triste, porque a gente tem uma relação de amor com aquele prédio. São pessoas da minha geração e até mais velhas, que pularam o carnaval, frequentaram piscina ou torceram pelas regatas", opinou o historiador.
Sobre a vegetação que cresceu em áreas do prédio histórico, a prefeitura respondeu que a Secretaria Central de Serviços de Vitória já colocou o espaço na programação e o local receberá limpeza na próxima semana.
Em relação ao pedido da Fecomércio, que quer a posse definitiva do imóvel, a prefeitura de Vitória informou que está ajustando a legalização do processo para concluir a ação e que qualquer procedimento de venda ou doação de bem público precisa observar os princípios constitucionais e de lei específica antes de ser concluído. A prefeitura não informou uma data prevista para o desfecho da situação.

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