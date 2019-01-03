Venda de veículos novos no Espírito Santo cresce 18,19% em 2018

Concessionária, revenda ou particular: é preciso analisar para saber o que valoriza mais o seu veículo Crédito: XB100/Freepik

As vendas de veículos novos no Espírito Santo registraram alta de 18,19% em 2018, em comparação com o ano anterior. O índice de crescimento nas vendas em território capixaba superou o registrado na região Sudeste (14,2%) e também o do país (13,58%). Os números regionalizados foram divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), nesta quinta-feira (03). São contabilizadas as vendas de carros, caminhões, ônibus, motos, implementos rodoviários e outros. Em números absolutos, foram vendidos 66.560 veículos no ano passado no Estado. O número corresponde a cerca de 10 mil a mais do que os 56.317 vendidos em 2017.

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Por segmento, a maior alta foi registrada nas vendas de ônibus e caminhões. Em 2017, foram vendidos 1.789 unidades. No ano passado, 2.961 veículos dessa categoria foram emplacados - um aumento de 65,51%.

O diretor-executivo do Sincodives, José Francisco Costa, afirma que a alta, após três anos consecutivos de redução das vendas no setor, é continuidade de uma recuperação iniciada no fim de 2017.

“Os três últimos anos foram de queda: 2015, 2016 e 2017. Já ao final de 2017, começou a estabilizar e iniciar um pequeno crescimento. Em 2018, se manteve esse crescimento sustentável”, disse.

MERCADO

Apesar do aumento, as vendas ainda estão bem abaixo do que o registrado em um passado recente. De acordo com o diretor do sindicato, em 2013 eram vendidas 12 mil unidades por mês. Em 2017, esse número chegou a 4.750. No ano passado, já em recuperação, foram vendidos 6.500 veículos por mês, em média. José Francisco comenta a retomada nas vendas e fala da expectativa para a continuidade do crescimento para 2019.

“Nós chegamos a perder dois terços do mercado. Agora, já recuperamos 60% do que a gente tinha. Quando você fala em 60%, tem quase um terço para recuperar. Óbvio que vamos atravessar uma economia de ajustes em 2019, ainda com incertezas de inflação, juros e crédito, que são fatores fundamentais para o setor automobilístico. A volta dos empregos também traz de volta a confiança do consumidor. Essa situação vai acontecer, mas ainda não em uma velocidade grande. A nossa expectativa é de continuar crescendo nesse ritmo de aproximadamente 20%”, destacou o diretor-executivo.