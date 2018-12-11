Venda de veículos novos aumenta quase 20% no Espírito Santo

Venda de carros novos aumentou no Espírito Santo, em 2018 Crédito: Divulgação

O mercado de venda de veículos novos no Espírito Santo passou por um período de muita crise e poucas negociações, principalmente entre os anos de 2014 e 2016. A economia do país voltou a dar sinais de recuperação nos últimos meses e isso também ajudou a aumentar as vendas de carros, motos, caminhões e ônibus em todo o estado.

Your browser does not support the audio element. Venda de veículos novos aumenta quase 20 por cento no ES

Após a grave recessão sofrida, o ano passado registrou um leve aumento de quase 2% nas vendas. De acordo com levantamentos do setor, os números de 2018 estão ainda melhores. Na comparação dos primeiros 11 meses deste ano com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 19,2%. Neste ano aconteceram 59.722 emplacamentos e no ano passado foram 50.615.

José Francisco Costa, diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), listou alguns dos motivos que atrapalhavam as vendas no período de crise.

"Nós tínhamos uma inadimplência muito alta, 67% das famílias estavam endividadas e isso, automaticamente, levava à dificuldades com obtenção de crédito. A pessoa estava negativada ou seletividade muito forte dos bancos. Além disso, o encarecimento do financiamento, em função de inadimplência", analisou José Francisco.

VENDAS AINDA ESTÃO LONGE DO RECORDE

O representante dos distribuidores de veículos avalia que o setor ainda precisa percorrer um longo caminho para voltar ao patamar dos melhores anos. Em 2012, por exemplo, no auge da vendas do segmento no estado, foram emplacados 122 mil veículos novos - praticamente o dobro da quantidade que é vendida atualmente. José Francisco Costa alerta que a forma de anunciar os veículos e chamar a atenção do cliente também mudou.

"Hoje o mercado digital é importante. Estatísticas mostram que 88% dos clientes que compram um veículo passaram pelas redes sociais e fizeram uma pesquisa. Pesquisam modelo, preço, custo de manutenção, o consumo, inclusive ouvindo opiniões de outras pessoas para decidir sua compra. Esse é um novo cliente", avaliou o representante do Sincodives.

Os números apresentados pelo Sincodives correspondem à soma de vendas de veículos leves, motos, caminhões, ônibus e implementos rodoviários (como baús e tanques). A venda de caminhões foi a que apresentou melhor recuperação em comparação com o ano passado, com um aumento de 67%. Em 2017 foram 1.397 unidades vendidas e neste ano foram 2.344 caminhões emplacados.

NÚMEROS DE VENDAS (JANEIRO À NOVEMBRO)

2016: 49.775

2017: 50.615