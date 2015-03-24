Venda de palmitos para a Semana Santa começa em Vila Velha

Começou a corrida pelo palmito da tradicional torta capixaba. E para atender a demanda dos consumidores, os caminhoneiros que trazem o produto de vários locais do país já estão organizados na Rodovia Darly dos Santos, em Vila Velha, próximo ao bairro Novo México.

Uma equipe de fiscalização da prefeitura municipal já monitora o espaço, para checar a procedência do produto, à medida que as cargas forem chegando.

A expectativa dos vendedores é que as vendas cheguem 15.000 unidades. O produto está sendo comercializado entre R$ 40 (unidade pequena), R$ 50 (unidade média) e R$ 60 (a grande), segundo o vendedor Edilson Abreu, 48 anos: "Ano passado foram uns 12 mil palmitos. Esse ano vão ser 15 mil. E o pessoal foi para a roça tirar mais. Mas (o movimento) começa a melhorar mesmo de domingo agora pra frente. Por enquanto as pessoas passam mais perguntando o preço", afirmou.

A ambulante Selma da Silva Rocha, 39 anos, veio de Teixeira de Freitas, na Bahia, para vender palmito. "Esse ano estamos com uma expectativa boa. Ano passado vendemos bem, mesmo com as pessoas pechinchando e deixando para cima da hora", explicou.

A compra de palmitos in natura já é tradicional na família do médico Vitor José de Oliveira Neto, 65 anos, que sempre pesquisa os preços antes de comprar. Ele analisa os valores e a qualidade: "Todo ano a gente compra. Apesar de, palmito mesmo, não estar tendo. A gente compra coqueiro, atualmente, substituindo o pupunha. O problema é que com a inflação atual do país, tudo está subindo. Esse ano está mais caro. Isso em todo local que eu vi", observou.

No local, uma equipe realizará a limpeza do espaço, diariamente. Dois caminhões vão ser utilizados para recolher os resíduos. Para evitar que o produto seja comercializado em outros locais, fiscais da Coordenação de Posturas circulam pelos pontos onde a venda ocorreu, no mesmo período do ano passado, a fim de orientar os comerciantes.