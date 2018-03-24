Venda de palmito para Semana Santa começa na Grande Vitória

Às vésperas da Semana Santa, a procura pelo palmito, um dos principais ingredientes da torta capixaba, começa a crescer na Grande Vitória. Em Vila Velha e na Serra, por exemplo, as vendas já começaram. Os ambulantes, entretanto, admitem: nesses primeiros dias, a movimentação ainda está abaixo da expectativa.

Valmir Gonçalvez, vendedor de palmito em Laranjeiras, na Serra Crédito: Adalberto Cordeiro

Valmir Gonçalvez, 33 anos, trabalha como ambulante perto do terminal de Laranjeiras, na Serra. Para ele, a maior parte dos consumidores, assim como já acontece em outros anos, deve deixar a compra para a última hora. Os valores do palmito, segundo ele, variam de R$ 35 a R$ 50, conforme o tamanho da peça. Mas, ele alerta: não é apenas o valor que deve ser levado em conta pelo consumidor.

“Qualidade do produto, nota, preço: tudo isso o cliente deve estar sempre atento porque, às vezes, é complicado. Você tem um produto de qualidade, e outro [ambulante] não. Você tem nota, e outro não. Tem que estar sempre atento”, defende.

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Enquanto tem consumidor que ainda não foi às compras, alguns já aproveitam os primeiros dias de venda para garantir o palmito da torta. É o caso da dona de casa Wanusa Benjamin, 48 anos. Durante o feriado ela vai viajar com a família para o Rio de Janeiro e já vai levar a torta capixaba pronta. O preço do palmito chamou a atenção da consumidora.

Wanussa e Robson Benjamin Crédito: CBN Vitória

“Esse ano eu vou viajar, então antecipei a compra. Com certeza, o valor está bem acima do que a gente costuma comprar quando está chegando a quarta-feira e quinta-feira, quando o preço dá uma caidinha”, observa. Ela e o marido, Robson Benjamin, 61, reclamaram que em Vila Velha, na região da Rodovia Darly Santos, o preço do produto chega a R$ 70,00.

Locais

Neste ano, em Vila Velha a venda está autorizada até o dia 2 de abril na Rodovia Darly Santos, próximo ao Centro de Operações da cidade. Na Serra, estão autorizados os pontos ao lado do terminal de Laranjeiras; próximo à entrada do bairro Jardim Limoeiro; na área da feira livre, em Serra-Sede e em mais quatro pontos particulares na cidade.