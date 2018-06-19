Venda de móveis e eletrodomésticos puxa crescimento do comércio no ES

Loja de eletrodomésticos assaltada no Centro de Vitória Crédito: Elis Carvalho

A venda de móveis e eletrodomésticos puxou o crescimento do comércio varejista do Espírito Santo pelo terceiro mês seguido. De acordo com números da Federação do Comércio, de Bens de Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), a venda do mercado de varejo no mês de abril teve um crescimento de 1,8% em relação a março. Na comparação com abril do ano passado, a alta foi de 5,8%.

O diretor da Fecomércio, Aurélio Cardoso, destacou que os números de vendas de móveis e eletrodomésticos são ainda mais expressivos para mostrar que a economia local tem dado sinais de recuperação. Na comparação entre abril de 2018 com abril do ano passado, o aumento nas vendas observando apenas essas mercadorias foi de 40%. O representante da Fecomércio listou alguns motivos para justificar o momento de estabilidade da economia capixaba.

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"O Espírito Santo é um dos poucos estados que não atrasou o salário dos funcionários públicos, as contas estão em dia, o emprego não caiu, estabilizou e teve um pequeno crescimento. Nós estamos aumentando o número de pessoas empregadas", avaliou o representante da Fecomércio.

O comércio varejista ampliado, que inclui a venda de carros, motocicletas e materiais de construção também apresentou resultados positivos nos últimos meses. A venda de veículos teve um aumento de 39% nos últimos 12 meses. Na comparação entre os meses de abril, o aumento na venda de materiais de construção foi de 13,8%.