ES - Vitória - Carnaval Capixaba. Desfile da escola de samba Barreiros durante o desfile no Sambão do Povo Crédito: Bernardo Coutinho - GZ

As vendas de ingressos para os desfiles de sexta-feira do Carnaval de Vitória ainda não têm data definida. De acordo com a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), que representa o Grupo de Acesso, existe uma ação na Justiça que impede a comercialização de ingressos.

Um impasse entre a Lieses e a recém-criada Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), que agora representa o Grupo Especial, impediu que os ingressos dos desfiles do dia 02 de fevereiro fossem comercializados nesta sexta (15), início das vendas de camarotes e mesas do Grupo Especial, que desfila no sábado, 03 de fevereiro.

Your browser does not support the audio element. Venda de ingressos para os desfiles do Grupo de Acesso segue sem data

Lieses e Liesge travam uma briga na Justiça. A Lieses quer ter direito novamente de representar todas as agremiações do Carnaval de Vitória, incluindo as sete escolas que desfilam no sábado.

De acordo com o presidente da Lieses, Jadilson Damascena, os ingressos do carnaval, incluindo os que foram comercializados nesta sexta, só poderiam ser vendidos depois da decisão do juiz.

“Não há decisão da Justiça, então, não pode vender ingressos. Como vai ficar se o juiz entender que a Lieses deve ser responsável pelas escolas de sábado? Essas pessoas que compraram os ingressos hoje vão perder dinheiro. Tem que esperar a decisão da Justiça para depois começar a vender os ingressos”, contou.

Desfilam na sexta as escolas Tradição Serrana, Barreiros, Rosas de Ouro, Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e Chegou o que Faltava.

O presidente da Liesge, Rogério Sarmento não quis comentar as declarações de Jadilson.

DOMINGO

Este ano também haverá desfiles no domingo, 04 de fevereiro. Entram na avenida as escolas do grupo de acesso B composto por Império de Fátima, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Independentes de Eucalipto e Mocidade da Praia.