Integrantes da Barreiros desfilando em 2017 Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

A menos de um mês para o carnaval de Vitória chega ao fim a indefinição em torno do início da venda de ingressos para a sexta-feira de carnaval. O desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso vai acontecer no dia 02 de fevereiro e as vendas dos ingressos começam a partir do dia 22 deste mês. A informação é do presidente da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), Jadilson Damascena.

O valor do ingresso para arquibancada será de R$ 40 (inteira) e neste ano a venda para os desfiles da sexta-feira será feita pela internet. De acordo com o presidente da Lieses, o endereço eletrônico onde a compra poderá ser realizada será divulgado até o dia 22. Para Damascena, a expectativa é de que o desfile da sexta-feira ganhe força neste ano.

Your browser does not support the audio element. Venda de ingressos para desfiles de sexta-feira começa dia 22

"A sexta-feira vai crescer muito, porque durante muitos anos ela foi deixada de lado para fortalecer o sábado. Agora está separado e, com essa separação, não vai ser ruim porque agora nós vamos buscar investimentos para a sexta-feira", destaca o presidente.

IMPASSE

As ligas responsáveis pelo carnaval capixaba enfrentam disputa judicial pela gestão do evento. Em 23 de dezembro foi aberto o edital de chamamento público para a gestão do evento - e que vai até dia 22 deste mês. A partir daí, então, segundo o presidente da Lieses, é que a venda dos ingressos passa a ocorrer.

O impasse entre a Lieses e Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) impediu que os ingressos dos desfiles do dia 02 de fevereiro fossem comercializados quando teve início a venda de camarotes e mesas do Grupo Especial, que desfila no sábado, dia 03.

Desfilam na sexta as escolas Tradição Serrana, Barreiros, Rosas de Ouro, Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e Chegou o que Faltava.

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