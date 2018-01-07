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CARNAVAL VITÓRIA

Venda de ingressos para desfiles de sexta-feira começa dia 22

A venda para os desfiles das escolas de samba será feita pela internet

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 11:54

Publicado em 

07 jan 2018 às 11:54
Integrantes da Barreiros desfilando em 2017 Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
A menos de um mês para o carnaval de Vitória chega ao fim a indefinição em torno do início da venda de ingressos para a sexta-feira de carnaval. O desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso vai acontecer no dia 02 de fevereiro e as vendas dos ingressos começam a partir do dia 22 deste mês. A informação é do presidente da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), Jadilson Damascena.
O valor do ingresso para arquibancada será de R$ 40 (inteira) e neste ano a venda para os desfiles da sexta-feira será feita pela internet. De acordo com o presidente da Lieses, o endereço eletrônico onde a compra poderá ser realizada será divulgado até o dia 22. Para Damascena, a expectativa é de que o desfile da sexta-feira ganhe força neste ano.
Venda de ingressos para desfiles de sexta-feira começa dia 22
"A sexta-feira vai crescer muito, porque durante muitos anos ela foi deixada de lado para fortalecer o sábado. Agora está separado e, com essa separação, não vai ser ruim porque agora nós vamos buscar investimentos para a sexta-feira", destaca o presidente.
IMPASSE
As ligas responsáveis pelo carnaval capixaba enfrentam disputa judicial pela gestão do evento. Em 23 de dezembro foi aberto o edital de chamamento público para a gestão do evento - e que vai até dia 22 deste mês. A partir daí, então, segundo o presidente da Lieses, é que a venda dos ingressos passa a ocorrer.
O impasse entre a Lieses e Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) impediu que os ingressos dos desfiles do dia 02 de fevereiro fossem comercializados quando teve início a venda de camarotes e mesas do Grupo Especial, que desfila no sábado, dia 03.
Desfilam na sexta as escolas Tradição Serrana, Barreiros, Rosas de Ouro, Imperatriz do Forte, São Torquato, Chega Mais e Chegou o que Faltava.
Sábado
As mesas e camarotes dos desfiles de sábado já foram comercializados. Os ingressos para arquibancada dos desfiles do Grupo Especial estão sendo vendidos nas casas lotéricas de todo país.
 

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