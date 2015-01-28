Se o comércio capixaba amargou um fraco desempenho geral no ano de 2014, um seguimento específico conseguiu bons resultados. A venda de automóveis seminovos registrou aumento de 10,5% no Espírito Santo no ano passado. Os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), baseados nas estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O indicador mostra uma tendência do consumidor de buscar esse tipo de veículo na hora da compra.

Your browser does not support the audio element. Venda de carros seminovos cresce 10,5% no Estado

Foram comercializadas no Estado 309.870 unidades, em 2014, contra 280.302 negociadas em 2013, incluindo automóveis, comerciais leves e pesados, motos e outros. O número dá ao Espírito Santo a primeira colocação nas vendas da região Sudeste. A segunda colocação ficou com Minas Gerais, onde o aumento foi de 7,7%. Já Rio de Janeiro aparece na terceira posição, com 6,6%. Em São Paulo, o volume de veículos negociados aumentou 5,5%.

Paulo Sepulcri, presidente da Associação dos Revendedores Independentes de Veículos (Arives) explica que o que motivou a venda foi justamente a crise econômica que elevou o preço dos carros novos, deixando os seminovos com preços mais atraentes.

“Com a economia ruim, os carros novos subiram de preço e os seminovos se mantiveram com um preço normal. Assim, o seminovo ficou com uma diferença muito grande para o novo, principalmente, em impostos. Com isso, se tornou atrativo e com um apelo comercial muito grande", analisou.

Para o presidente da Arives, há muitas vantagens em se comprar um seminovo, mas é preciso ter cuidado na hora de efetuar a transação. É preciso checar, por exemplo, como o antigo proprietário usava o carro, se há multas registradas naquele veículo e também os anos de uso e a quilometragem rodada.

“A gente chama de seminovo um carro com até três anos de uso, que é a média que uma pessoa fica com o carro. Em média, se rodam 15 mil quilômetros por ano. Então, um bom seminovo pode ter aí de 45 mil a 50 mil quilômetros rodados”, explicou.

Campeão de vendas nos último anos, o Gol segue reinando absoluto na preferência dos capixabas. Somente no ano passado foram negociadas no Estado 27.921 unidades. Na segunda colocação do ranking aparece o Fiat Uno, com 16.005 transferências, seguido pelo Palio. De acordo com Paulo Sepulcri, a tendência de compra dos carros populares é mantida pois esses modelos são mais acessíveis a uma parcela maior da população.