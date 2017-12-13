Venda de carros novos no ES tem aumento e setor volta a ter confiança

Trânsito na Reta da Penha Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo GZ

O mercado de automóveis foi um dos mais atingidos pela recessão da economia. Se 2015 e 2016 foram de crise para muitas concessionárias do Espírito Santo, a parcial recuperação do mercado e o recente aumento no número de vendas de veículos voltaram a dar confiança aos empresários do ramo no final de 2017. Um dos índices que servem para explicar o aquecimento no mercado é o aumento de 1,69% na venda de carros novos no Espírito Santo. Esse crescimento é comemorado pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Em comparação com os primeiros 11 meses do ano passado, o número de carros emplacados passou de 49.775 para 50.620. Foram 845 veículos novos a mais em circulação.

Your browser does not support the audio element. Venda de carros novos no ES tem aumentado e setor volta a ter confiança

A expectativa dos concessionários é para que o número final deste ano passe dos 56 mil veículos novos vendidos. Em 2016 foram 55.487. Os números correspondem à soma de vendas de veículos leves, motos, caminhões, ônibus e implementos rodoviários (como baús e tanques). Segundo o diretor-executivo do Sincodives, José Francisco Costa, o aumento na oferta do crédito foi essencial para o crescimento nas vendas.

“Nós tivemos os dois últimos anos muito graves, onde todo o país e o Espírito Santo tiveram quedas altíssimas. Em 2017, com esse cenário melhorando, com indicadores favoráveis, de inflação baixa, de juros baixos, de crédito mais farto, a confiança começa a voltar”, avaliou o representante do Sincodives.