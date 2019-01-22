Venda de bicicletas cresce até 30% e comerciantes capixabas comemoram

É cada vez maior o número de pessoas que incluem a bicicleta com meio de transporte nas cidades capixabas. Além do apelo de fugir do trânsito cada vez mais engarrafado e ser sustentável, esse uso da bicicleta tem efeito direto no comércio: donos de lojas e oficinas confirmam uma maior procura por novas bicicletas, por reparos e por revisões nas 'bikes' mais antigas. Para esses comerciantes do ramo, somente no início do ano, o movimento cresceu cerca de 30%.

O cenário nacional reflete esse movimento. O número de bicicletas fabricadas no pais aumentou 15,9% em 2018, em comparação a 2017, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). A região Sudeste sozinha recebeu 55% da produção do ano passado.

A empresária Marilene Pinto, proprietária de uma loja e oficina de bicicletas em Vitória, afirma que neste início de ano o movimento subiu 20%. Tanto nas vendas, quanto na oficina, ela conta que não está conseguindo atender toda a demanda.

Your browser does not support the audio element. Venda de Bicicletas cresce até 30 por cento e comerciantes capixabas comemoram

“Eu vendi todas as minhas bicicletas. Tem uma semana que estou tentando fazer pedidos e não consigo. A oficina está tão lotada que hoje eu precisei de ajuda, porque não estou dando conta de entregar os serviços”, disse.

Dono de uma loja também na Capital, o empresário Breno Gomes afirmou que, do fim do ano de 2018 para o início de 2019, houve um crescimento de 30% nas vendas.

“No natal de 2018 para 2019 aumentou 30%. Isso se perpetuou neste mês de janeiro, não diminuiu. muito pelo contrário. Está vendendo até mais agora em janeiro. Estão saindo mais os modelos mountain bike e infantil, mas as mountain bikes são o carro chefe da empresa”, destacou.

O empresário Breno Gomes apontou um crescimento de 30% nas vendas. "Estão saindo mais os modelos mountain bike e infantil, mas as mountain bikes são o carro chefe da empresa". Crédito: José Carlos Schaeffer

E é justamente o segmento das mountain bikes que está ajudando a alavancar a produção no setor. Junto com as bicicletas urbanas, os modelos estão tendo mais saída e sendo um dos três motivos elencados para o aumento da produção, como explica o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola.

“Esse crescimento todo que você vê no mercado brasileiro se dá, principalmente, pelo crescimento das bicicletas mountain bikes e também da expansão do segmento urbano. O consumidor brasileiro passa a usar também bicicletas mountain bike na rua no dia a dia, por conta da qualidade do piso brasileiro e por ela ser um produto versátil, que você pode usar no piso, para subir, para passear no fim de semana, para fazer uma trilha”, explicou.

A Associação aponta também como variáveis para o crescimento a melhoria na tecnologia com manutenção dos preços, e a expansão de infraestrutura de mobilidade urbana nas cidades.

Quem anda de bicicleta diariamente e confirma o aumento no número de ciclistas afirma que esse movimento não acontece de uma hora para a outra. O cicloativista Fernando Braga diz que o uso da bicicleta deve ser diretamente relacionado à estrutura oferecida.

“Tudo bem que a bicicleta enquanto o código (de trânsito) é um veículo e tem que se comportar como os demais modais, só que tem restrições físicas impostas por essa vulnerabilidade. Se eu não tenho essa infraestrutura que me dá essa segurança, eu não vou pedalar onde tenho que pedalar, que é no bordo lateral da pista, eu vou pra calçada. Se eu for pra calçada, eu crio conflito com o pedestre. Não adianta só pensar em começar a usar a bicicleta se não vier junto com ela uma estrutura mínima que dê segurança e atratividade. E essa atratividade vem pelo desenho urbano, pelo resgate da equidade do espaço urbano”, disse.

O cicloativista Fernando Braga diz que estrutura é necessária para o uso das bicicletas. Crédito: José Carlos Schaeffer

Usuário do Bike GV, o serviço de transporte de bicicletas entre Vitória e Vila Velha, Fernando fala de mais alternativas para aumentar a atratividade dos ciclistas.

“Imagina se amanhã, além desse ônibus, eu tiver suporte na frente de todos os ônibus que cruzam a Terceira Ponte para carregar duas ou três bicicletas como existe no mundo inteiro? Para a gente não ficar limitado a esse ônibus”, questionou.

À reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que 117.313 passageiros utilizaram o BikeGV no último ano. Um aumento de 26,11% em relação ao número de usuários de 2017. Sobre a adaptação sugerida pelo usuário, o órgão informou por nota que “no momento, não há nenhum estudo sobre isso na Ceturb, mas se for identificado que se trata de uma necessidade do usuário, a companhia pode debater e realizar um estudo para avaliar a proposta”.

Ainda sobre melhorias no serviço, disse que “há um estudo em andamento para alteração do layout interno do ônibus que opera a linha do Bike Gv para aumentar sua capacidade de transporte de bicicletas”. Atualmente, dois ônibus da linha 400 fazem o trajeto Vila Velha – Vitória, com capacidade para 17 bicicletas e seus donos em cada veículo.

Bike GV: Serviço fez o transporte de 117313 bicicletas e seus donos entre Vitória e Vila Velha em 2018. Crédito: José Carlos Schaeffer

INFRAESTRUTURA

Para uso das bicicletas, os municípios da Grande Vitória que já contam com ciclovias e ciclofaixas pretendem ampliar ainda mais o espaço aos usuários. A prefeitura de Vitória informou que existem 33 km de ciclovias e 1.1 km de ciclofaixa implantadas na cidade, e que projetos para implantação de mais 5 km de ciclovias estão na Rua da Grécia, e nas avenidas Rio Branco e Leitão da Silva estão em andamento.

A prefeitura de Vila Velha informou que o município possui 46,2 km de ciclovias, sendo 1,7 km de ciclofaixa. Disse também que tem um planejamento preliminar de curto a longo prazo para implantação de 27 km novas ciclovias e ciclofaixas, com prazo para início de 4 a 5 anos.

A prefeitura da Serra informou que, ao todo, o município tem 56,31 km de ciclovias e ciclofaixas, além de um plano que prevê a implantação de mais de 100 km de novas vias para ciclistas. No entanto, o prazo para início ou conclusão não foi informado.