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Cariacica

Velório de jovem atingida por bala perdida é marcado por comoção

A estudante foi baleada durante o confronto entre policiais e bandidos na região de Porto Novo e Presidente Médice, em Cariacica

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:41

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 abr 2018 às 14:41
Família e amigos se despedem de Karolaine do Rosário Mattos, 18 anos, vítima de bala perdida em Cariacica Crédito: Caíque Verli
A despedida da jovem Karolaine Matos, de 18 anos, morta após ser atingida por uma bala perdida, foi marcada por muita comoção. A estudante foi baleada durante o confronto entre policiais e bandidos na região de Porto Novo e Presidente Médice, em Cariacica, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Ela deixou um filho de apenas um mês de idade.
Velório de jovem atingida por bala perdida é marcado por comoção
O velório começou durante a madrugada, em uma igreja evangélica do bairro. Essa foi a segunda vez que a família da jovem foi vítima de violência: há oito anos, o pai dela também morreu baleado no mesmo bairro. Emocionada, mas serena, a mãe de Karolaine, Luciene da Silva falou sobre a dor de se despedir de uma filha tão nova.
"Está indo um pedaço de mim. É uma dor imensa. A gente tem que buscar muita força em Deus porque é ele que nos fortalece e crer na vitória. Infelizmente, a gente tem que passar por tudo nessa vida. É triste ver minha filha partindo hoje, ela não merecia estar ali (no caixão). Sonhos foram interrompidos, a felicidade dela foi interrompida. Ela estava com o filhinho dela de um mês e estava muito feliz. É triste", disse. 
O padrasto de Karolaine, o carpinteiro Josival Ferreira, fez um desabafo, afirmando que esperava justiça divina porque a Justiça dos homens é mais demorada com os pobres. "Nós esperamos a justiça de Deus, que é a única que não falha porque a Justiça do homem hoje está difícil. Principalmente para a gente que mora em bairros mais pobres. Mas esperamos que tudo dê certo, sob o comando de Deus".
A vítima estava internada em estado grave no Hospital São Lucas, mas acabou não resistindo ao ferimento. Karolaine foi ferida na testa e a bala estava alojada no crânio. Além dela, um suspeito de envolvimento com o tráfico também foi morto durante o confronto.

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