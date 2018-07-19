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Bairro República

Velocidade e sinalização ainda são problemas próximo ao Aeroporto

De acordo com a Associação de Moradores, depois da inauguração do novo aeroporto, o trânsito de veículos aumentou muito dentro do Bairro República. Moradores querem redutor de velocidade e conclusão das obras de sinalização

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:54

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:54
Já são quase quatro meses desde a inauguração do novo aeroporto de Vitória. As obras de sinalização e iluminação das vias, no entanto, ainda não foram finalizadas. De acordo com a prefeitura de Vitória, falta pouco para que todas as obras sejam concluídas. Mas moradores da região ainda reclamam.
Moradores pedem redutor de velocidade na Av Fernando Ferrari
O presidente da associação de moradores de Bairro República, Walter Guedes, concorda que as obras realmente avançaram, mas ainda faltam medidas como inibir o tráfego em alta velocidade nas vias do entorno do aeroporto. “Percebemos que as pessoas não estão respeitando sinais. Temos, por exemplo, a Fernando Ferrari que é uma das vias com mais acidentes fatais no Estado. Com isso, pensamos em colocar um redutor de velocidade.”
> A cada duas horas acontece um acidente de trânsito em Vitória
Guedes diz também que os moradores pedem a implantação de quebra-molas na Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, que dá acesso à Avenida Adalberto Simão Nader. Segundo o presidente da Associação de Moradores, depois da inauguração do novo aeroporto, o trânsito de veículos aumentou muito dentro do Bairro República.
Sinalização na Zona 30, na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Rafael Monteiro de Barros
A moradora do bairro, Maria do Carmo Zandomenico, avalia que é preciso mais orientação dos agentes de trânsito na região para evitar transtornos. Ela diz que já viu acidentes na Adalberto Simão Nader, na chegada à Dante Michelini, em um entroncamento que é confuso para os motoristas que chegam tanto pela pista da direita, da Adalberto Simão Nader, chamada de Zona 30, como pela pista da esquerda. “Eu já vi batida ali, duas muito feias. Também vi acidentes na rotatória do próprio aeroporto.”
Se hoje os moradores ainda reclamam, há três meses, quando o aeroporto foi inaugurado, a situação era ainda mais problemática. Hoje, na chamada zona 30, a sinalização horizontal já está pronta. Na mesma via, foram pintadas vagas de estacionamento a esquerda de quem segue no sentido Camburi. A sinalização horizontal dos entrocamentos também foi melhorada.
Leda Maria Lima trabalha no Aeroporto de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros
No entanto, ainda há outras questões que devem ser resolvidas. Por exemplo, o motorista que quer chegar ao aeroporto pela Fernando Ferrari não encontra placas na via indicando o terminal. Segundo a artesã Leda Maria Lima, que trabalha no aeroporto, a sinalização pode ser um problema para quem ainda não conhece o local. “Nós que já conhecemos, conseguimos fazer os trajetos. As pessoas ficam sem saber para onde ir, como fazer.“
Quando o aeroporto de Vitória foi inaugurado, um grande problema foi a distância do ponto de ônibus da entrada principal. Hoje, no entanto, o ponto já funciona em frente ao terminal.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa que o projeto de sinalização da avenida Adalberto Simão Nader está sendo finalizado. Já foram instaladas sinalizações verticais e turísticas, mas não haverá radar para o controle da velocidade. Paralelas às ações na Adalberto Simão Nader, a prefeitura também afirma que estão sendo realizadas sinalizações nas ruas de Bairro República, Mata da Praia e Maria Ortiz.

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