Velocidade e sinalização ainda são problemas próximo ao Aeroporto

Já são quase quatro meses desde a inauguração do novo aeroporto de Vitória. As obras de sinalização e iluminação das vias, no entanto, ainda não foram finalizadas. De acordo com a prefeitura de Vitória, falta pouco para que todas as obras sejam concluídas. Mas moradores da região ainda reclamam.

Your browser does not support the audio element. Moradores pedem redutor de velocidade na Av Fernando Ferrari

O presidente da associação de moradores de Bairro República, Walter Guedes, concorda que as obras realmente avançaram, mas ainda faltam medidas como inibir o tráfego em alta velocidade nas vias do entorno do aeroporto. “Percebemos que as pessoas não estão respeitando sinais. Temos, por exemplo, a Fernando Ferrari que é uma das vias com mais acidentes fatais no Estado. Com isso, pensamos em colocar um redutor de velocidade.”

Guedes diz também que os moradores pedem a implantação de quebra-molas na Avenida Rosendo Serapião de Souza Filho, que dá acesso à Avenida Adalberto Simão Nader. Segundo o presidente da Associação de Moradores, depois da inauguração do novo aeroporto, o trânsito de veículos aumentou muito dentro do Bairro República.

Sinalização na Zona 30, na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A moradora do bairro, Maria do Carmo Zandomenico, avalia que é preciso mais orientação dos agentes de trânsito na região para evitar transtornos. Ela diz que já viu acidentes na Adalberto Simão Nader, na chegada à Dante Michelini, em um entroncamento que é confuso para os motoristas que chegam tanto pela pista da direita, da Adalberto Simão Nader, chamada de Zona 30, como pela pista da esquerda. “Eu já vi batida ali, duas muito feias. Também vi acidentes na rotatória do próprio aeroporto.”

Se hoje os moradores ainda reclamam, há três meses, quando o aeroporto foi inaugurado, a situação era ainda mais problemática . Hoje, na chamada zona 30, a sinalização horizontal já está pronta. Na mesma via, foram pintadas vagas de estacionamento a esquerda de quem segue no sentido Camburi. A sinalização horizontal dos entrocamentos também foi melhorada.

Leda Maria Lima trabalha no Aeroporto de Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No entanto, ainda há outras questões que devem ser resolvidas. Por exemplo, o motorista que quer chegar ao aeroporto pela Fernando Ferrari não encontra placas na via indicando o terminal. Segundo a artesã Leda Maria Lima, que trabalha no aeroporto, a sinalização pode ser um problema para quem ainda não conhece o local. “Nós que já conhecemos, conseguimos fazer os trajetos. As pessoas ficam sem saber para onde ir, como fazer.“

Quando o aeroporto de Vitória foi inaugurado, um grande problema foi a distância do ponto de ônibus da entrada principal. Hoje, no entanto, o ponto já funciona em frente ao terminal.