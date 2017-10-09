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Veleiro Cisne Branco estará aberto à visitação nesta quarta-feira

A embarcação está atracada no Porto de Vitória. Para conhecer o veleiro, os interessados devem entrar no Porto de Vitória pelo portão que fica em frente ao Palácio Anchieta

Publicado em 09 de Outubro de 2017 às 19:17

Publicado em 

09 out 2017 às 19:17
O maior símbolo da Marinha do Brasil, o veleiro Cisne Branco, está atracado no Porto de Vitória para visitação pública. A embarcação chegou à capital na manhã desta segunda-feira (9) e estará novamente aberta para para receber visitar na próxima quarta-feira (11), de 14h às 17h.
Veleiro Cisne Brando estará aberto à visitação nesta quarta-feira
Na tarde desta segunda, muitas pessoas aproveitaram o dia de sol para ver o veleiro de perto. O casal Lívia Rocha e Thiago José foram levar o filho Enzo, de dois anos, para conhecer o Cisne Branco. “Viemos para ele conhecer o navio, porque ele gosta. Eu recomendo para outas pessoas trazerem os filhos porque é bem legal”, disse Lívia.
Na próxima quarta, a visita continua sendo gratuita. Para conhecer o veleiro, os interessados devem entrar no Porto de Vitória pelo portão que fica em frente ao Palácio Anchieta. De lá, os visitantes são encaminhados para o Cisne Branco. Não é preciso apresentar documentos.
O veleiro foi construído para representar a Marinha do Brasil em grandes eventos náuticos. O nome é uma homenagem ao hino da Marinha, que se chama Cisne Branco.

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