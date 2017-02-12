Veja o que funciona nesta segunda-feira (13)

No primeiro dia útil após o retorno de alguns policiais militares às ruas, comércio, escolas e repartições públicas começam a retomar a rotina de trabalho. Em alguns municípios da Grande Vitória as atividades administrativas serão retomadas nesta segunda-feira (13). Na rede estadual de ensino e em algumas escolas particulares, as aulas terão início nesta segunda.

Sedu

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), todas as escolas da rede estadual terão aulas nesta segunda-feira. O sistema Findes também divulgou nota informando o retorno das atividades nas áreas administrativas e nas unidades de educação do Sesi e Senai nesta segunda.

Prefeituras

Em Viana, todo expediente volta ao normal nesta segunda, incluindo escolas e unidades de saúde. Em Vila Velha as aulas serão retomadas na próxima terça-feira (14), mas as unidades de saúde reabrem nesta segunda.

Em Vitória, as aulas na rede municipal serão retomadas na próxima terça-feira (14), de acordo com o prefeito Luciano Rezende.

Em Cariacica, o expediente dos servidores será retomado nesta segunda. As unidades de saúde e o Pronto Atendimento de Alto Lage estarão funcionando parcialmente. Nas escolas, a volta as aulas está marcada para terça-feira.

Na Serra, o expediente também retorna nesta segunda, inclusive com as escolas funcionando.

Em Vila Velha, o expediente será retomado nesta segunda. Já as aulas devem começar na terça-feira.

Transporte público

Segundo Edson Bastos, o sindicato ainda estuda a situação de segurança nos bairros em que essas linhas circulam para o retorno das atividades. Os serviços noturno e Seletivo, excepcionalmente, não irão operar.

Faça Fácil Cariacica

O Faça Fácil Cariacica funcionará normalmente, das 8h às 17h, na Avenida Aloizio Santos, nº 500, Santo André, Cariacica (próximo ao Terminal Campo Grande). No local, são oferecidos mais de 400 tipos de serviços aos cidadãos capixabas.

Ceasa

A comercialização dos produtos hortigranjeiros na Ceasa/ES será no horário normal da Central, das 5h da manhã às 15h. Já a comercialização de pescados acontece das 16h às 18h30.

Hospitais

Os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais estaduais estão mantidos.

Procon

O Procon Estadual atenderá normalmente, das 9h às 17h.

Bancos

As agências do Banestes também funcionarão normalmente, em todo o Estado. A expectativa é de que, com a retomada do transporte público, todos os demais bancos também operem normalmente na segunda-feira (13).

Ciretrans

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informa que o funcionamento das Ciretrans acontecerá normalmente, com atendimento ao público das 9h às 17h, em todo o Estado. Entretanto, os Postos de Atendimento Veicular (PAV's) não abrirão e a orientação para o cidadão é que busque a Ciretran mais próxima de sua região.

Justiça

O Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual também retomam os trabalhos nesta segunda-feira, porém, o expediente será encerrado às 16h. Os supermercados também vão funcionar. No Ministério Público do Trabalho, o expediente nesta segunda-feira (13) será das 9 às 15 horas, sem a realização de audiências.

Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

Funciona normalmente, de 12h às 19h, inclusive os cartórios eleitorais de todo Estado.

Correios

Os Correios informaram que as agências estarão abertas nesta segunda-feira (13) em todo o Espírito Santo. Também está sendo feita uma força tarefa para colocar em dia a distribuição postal em municípios afetados pela falta de segurança.

Supermercados

Devem abrir normalmente nesta segunda-feira (13).

Ufes

A Administração Central da Ufes informou que a Universidade retornará a suas atividades administrativas a partir desta segunda-feira, 13 de fevereiro; respeitando as condições do sistema de transporte público e as possibilidades de deslocamento habitual dos servidores técnicos e docentes por outros meios.

Quanto às atividades acadêmicas, ao longo da semana, com o pleno restabelecimento da normalidade conjuntural, novo comunicado será emitido com informações sobre a necessidade de mudanças do calendário. O mesmo vale para as matrículas presenciais dos estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que realizaram pré-matrícula online na semana passada. As unidades de Restaurante Universitário também permanecem com o funcionamento suspenso.

No Hospital Universitário, em Maruípe, os serviços de urgência e emergência continuam em funcionamento, os demais setores operam em regime especial. Caso o serviço de transporte público esteja em plena normalidade nesta segunda-feira, todas as áreas do Hospital voltarão a atender normalmente.

No Campus de Alegre, todas as atividades acadêmicas e administrativas já retornaram desde a última quinta-feira, 9, mantendo regime especial somente para as aulas noturnas.