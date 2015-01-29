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Carnaval 2014

Veja dicas para curtir o carnaval no Sambão do Povo de forma saudável

Dois postos médicos e cinco ambulâncias vão estar à disposição dos foliões para que atendimentos sejam realizados e problemas mais graves sejam evitados.

Publicado em 29 de Janeiro de 2015 às 10:28

Publicado em 

29 jan 2015 às 10:28
Durante os três dias de desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, dois postos médicos e cinco ambulâncias vão estar à disposição dos foliões para que atendimentos sejam realizados e problemas mais graves sejam evitados. Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, acontecem os desfiles do Grupo de Acesso e dos Grupos Especiais A e B no Sambão do Povo, em Vitória. 
Veja dicas para curtir o carnaval no Sambão do Povo de forma saudável
Segundo a coordenadora de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Vitória, Ana Beatriz Duarte, os desfiles costumam gerar diversos atendimentos. “A gente sempre tem atendimentos, a maioria de menor complexidade”, disse.
Mas para evitar a necessidade de um atendimento durante os dias de folia, Ana Beatriz recomenda algumas medidas de precaução, como boa hidratação, alimentação e uso de roupas leves.
“Sempre temos problemas com hipoglicemia. As pessoas precisam se alimentar corretamente. Com o calor que tem feito, também é preciso muita hidratação. Usar roupas leves, nada muito pesado. Se o folião utiliza algum remédio, é preciso tomar a medicação regularmente e não deixar de lado só porque está no carnaval”, disse.
A equipe que vai atender no Sambão contará com eletrocardiógrafo, monitor cardíaco e desfibrilador/cardioversor para os atendimentos de urgência.Os casos de maior complexidade serão levados para os Prontos-Atendimentos (PA´s) de São Pedro e Praia do Suá.

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