Veja dicas para curtir o carnaval no Sambão do Povo de forma saudável

Durante os três dias de desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, dois postos médicos e cinco ambulâncias vão estar à disposição dos foliões para que atendimentos sejam realizados e problemas mais graves sejam evitados. Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, acontecem os desfiles do Grupo de Acesso e dos Grupos Especiais A e B no Sambão do Povo, em Vitória.

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Segundo a coordenadora de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Vitória, Ana Beatriz Duarte, os desfiles costumam gerar diversos atendimentos. “A gente sempre tem atendimentos, a maioria de menor complexidade”, disse.

Mas para evitar a necessidade de um atendimento durante os dias de folia, Ana Beatriz recomenda algumas medidas de precaução, como boa hidratação, alimentação e uso de roupas leves.

“Sempre temos problemas com hipoglicemia. As pessoas precisam se alimentar corretamente. Com o calor que tem feito, também é preciso muita hidratação. Usar roupas leves, nada muito pesado. Se o folião utiliza algum remédio, é preciso tomar a medicação regularmente e não deixar de lado só porque está no carnaval”, disse.