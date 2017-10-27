Veja agora! Fim de Expediente é ao vivo aqui no Espírito Santo

Já está no ar uma programação para finalizar o expediente de forma especial nesta sexta-feira (27)! Agora, ao vivo, você é nosso convidado para acompanhar o programa "Fim de Expediente" diretamente de Pedra Azul, em Domingos Martins... Veja a transmissão abaixo:
Os comentaristas da rede CBN, Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comandam o programa direto do 12º Encontro de Liderenças Empresariais da Rede Gazeta. A convidada do trio é a jornalista a apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo, Ana Paula Araújo.
Com início desde às 18 horas você acompanha a programação na 92.5 FM, na 1250 AM, em nosso site (www.cbnvitoria.com.br), pelo aplicativo da CBN Vitória e pelo facebook.com/cbnvitoria