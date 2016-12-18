O verão está chegando e com ele vem também o período de chuvas, que pode provocar alagamentos. E o que era para ser apenas um fenômeno da natureza pode se transformar em um grande prejuízo, pois, diante de uma tempestade, é comum que veículos sejam tomados pela água da chuva. Mas o que muita gente desconhece é que os seguros automotivos cobrem esse tipo de sinistro.
Veículos danificados por alagamentos têm direito a cobertura de seguro
De acordo com a diretora comercial da San Martin Corretora de Seguros, Caroline Gomes todos os seguros de automóveis cobrem prejuízos causados nos veículos por fenômenos naturais como deslizamento de terra, granizo, alagamento, queda de árvores e de muro.
“Eu já tive casos, inclusive, indenizados, que o cliente estava com o carro parado e entrou água. Em alguns casos dá até perda total no veículo porque a água provoca uma pane elétrica. E isso é coberto pelo seguro”, contou.
Segundo Carolina, não é necessário destacar no contrato ou fazer uma cláusula específica sobre danos causados por desastres naturais para o segurado ter direito ao benefício. Ela destacou que todo contrato já prevê esse tipo de incidente.
“Ele já está dentro da cobertura compreensiva. Colisão, incêndio, roubo e desastres naturais fazem parte dessa cobertura. Inclusive, um raio que cai no veículo e causa uma pane mecânica também é coberto, mesmo que cause perda total”, afirmou.
O advogado André Fernandes destaca que o proprietário de veículo que não possui seguro e tiver algum prejuízo causado por fenômenos naturais pode acionar o poder público, caso seja comprovado que o estado ou o município, por exemplo, teve responsabilidade sobre o incidente.
“Se ficar comprovado que o município foi omisso e não fez as obras, as manutenções na via e, além da chuva forte, a enchente se deu porque o município ou estado não atuou para evitar que isso ocorresse, ele também pode ser responsabilizado”, contou.
De acordo com a diretora da seguradora, em casos de veículos novos, o seguro começa a vigorar na meia-noite do dia que foi transmitido a proposta do seguro. Para veículos usados a cobertura tem início assim que o automóvel passa pela vistoria da seguradora.