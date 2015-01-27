Vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória estão em situação mais que crítica

Sem chuvas, a capacidade de abastecimento dos rios no Espírito Santo reduz a cada dia. O governo descarta o racionamento de água na Grande Vitória, entretanto, os níveis dos principais rios que abastecem a Região Metropolitana mostram que a situação é preocupante.Nos últimos meses, a vazão dos rios Jucu, Santa Maria e Benevente caiu mais da metade. O Rio Jucu, que abastece grande parte da Região Metropolitana, teve sua vazão reduzida em quase 70%. A vazão média do rio é de 43,5 mil litros de água por segundo. Quando esse número chega a 12 mil litros por segundo já é um indicador crítico. Nesta semana, a vazão do Jucu está em 6,4 mil litros. Praticamente a metade da capacidade no indicador crítico.O Rio Benevente, que tem a capacidade de abastecimento de 29 mil litros de água por segundo está atualmente com 4,1 mil litros por segundo, ou seja, pouco mais de 10% da capacidade. Mas a situação pior é enfrentada pelo Rio Santa Maria, que reduziu sua vazão em 90%, passando de 35 mil litros por segundo numa situação normal para 3,5 mil litros por segundo nesta semana.