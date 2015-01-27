Sem chuvas, a capacidade de abastecimento dos rios no Espírito Santo reduz a cada dia. O governo descarta o racionamento de água na Grande Vitória, entretanto, os níveis dos principais rios que abastecem a Região Metropolitana mostram que a situação é preocupante.Nos últimos meses, a vazão dos rios Jucu, Santa Maria e Benevente caiu mais da metade. O Rio Jucu, que abastece grande parte da Região Metropolitana, teve sua vazão reduzida em quase 70%. A vazão média do rio é de 43,5 mil litros de água por segundo. Quando esse número chega a 12 mil litros por segundo já é um indicador crítico. Nesta semana, a vazão do Jucu está em 6,4 mil litros. Praticamente a metade da capacidade no indicador crítico.O Rio Benevente, que tem a capacidade de abastecimento de 29 mil litros de água por segundo está atualmente com 4,1 mil litros por segundo, ou seja, pouco mais de 10% da capacidade. Mas a situação pior é enfrentada pelo Rio Santa Maria, que reduziu sua vazão em 90%, passando de 35 mil litros por segundo numa situação normal para 3,5 mil litros por segundo nesta semana.
Vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória estão em situação mais que crítica
O Santa Maria é responsável pelo abastecimento de todo município da Serra, a parte Continental de Vitória e as empresas Vale e Arcellor Mittal. De acordo com o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Robson Monteiro, um terço da vazão do rio Santa Maria é para atender as indústrias. Por esse motivo, elas terão o abastecimento reduzido.
“Essa medida tem a função de sinalizar para a companhia estadual a necessidade de reduzir esse tipo de atendimento, uma vez que a vazão do rio pode não ser suficiente para atender todos os usuários residenciais e ainda as indústrias. Considerando a prioridade legal, a recomendação é que se adote medidas para a redução do fornecimento industrial”, afirmou à Rádio CBN.
Diante do cenário, o governo já estuda medidas de captar água de outros mananciais, como o Rio Reis Magos, localizado na Serra e Rio Piraquê-Açu, em Aracruz, para abastecer a Grande Vitória.
O diretor-presidente da Agerh destacou que 2014 foi um ano de pouca chuva no Estado. Entre janeiro de 2014 a janeiro de 2015 choveu 40% a menos que o esperado.