Há cerca de quatros anos, o Espírito Santo enfrenta um cenário de seca. Por alguns momentos, a vazão dos rios aumenta e traz um pouco de tranquilidade para a população capixaba, como é o caso da última semana, em que as chuvas aumentaram o volume de água dos rios que abastecem a Grande Vitória. No entanto, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) alerta que o problema não está resolvido.

Your browser does not support the audio element. Vazão dos rios aumenta, mas crise hídrica ainda é problema no Estado

De acordo com o boletim divulgado pela agência na última quarta-feira (24), a vazão do Rio Jucu atingiu 13.307 litros por segundo. Mesmo assim, a medição está abaixo da vazão média mensal, que é de 22.630 litros por segundo. Já o Rio Santa Maria da Vitória registrou 21.524 litros de água por segundo de vazão, acima da média mensal, que é de 10.255.

Mesmo com a quantidade de chuvas acima do que era esperado para o mês de maio, o diretor de Infraestrutura Hídrica da Agerh, Anselmo Tozi, ressalta que isso ainda é pouco. “Nós temos que lembrar que é só um mês. Estamos há quatro anos em que temos momentos em que chove um pouquinho mais, mas no geral, nesse tempo todo, as chuvas foram muito menores que o que temos normalmente”, destacou.

O diretor da Agerh salienta que é importante que a população e os grandes consumidores de água, como indústria e agricultura, façam um uso racional desse recurso.

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Elio de Castro, também afirma que, sem chuvas, a tendência é de que a vazão do rio diminua nas próximas semanas. No entanto, ele considera que isso não é o principal fator que agrava as crises hídricas no Espírito Santo. “O nosso problema não é baixa ou alta vazão, o nosso problema é de gestão. Nós temos as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos que diz como nós devemos fazer a gestão das águas”, frisou.