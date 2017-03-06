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Vazão cai nos rios da Grande Vitória e Cesan não descarta novo racionamento

Em outubro de 2016, a Grande Vitória enfrentou um racionamento de água por conta do baixo nível dos rios que abastecem a região

Publicado em 06 de Março de 2017 às 19:19

Publicado em 

06 mar 2017 às 19:19
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) não descarta um novo racionamento de água na Grande Vitória. Com as chuvas abaixo do que era esperado para este verão, a vazão dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória está abaixo da considerada crítica. No entanto, a preocupação é maior nas cidades abastecidas pelo Jucu.
De acordo com a Cesan, a captação de água nos dois mananciais ainda não está comprometida. Segundo o boletim divulgado pela Agência Estadual de Recursos Hídrico (Agerh) na última sexta-feira (3), os dois rios encontram-se com vazões abaixo da linha crítica.
Vazão cai nos rios da Grande Vitória e Cesan não descarta novo racionamento
A situação do Santa Maria da Vitória não preocupa a Cesan porque a captação é feita no reservatório de Rio Bonito, que está com o nível de água entre 60% e 70% da capacidade total. Essa condição é considerada boa para captação e abastecimento de água.
O cenário é mais grave no Rio Jucu, que está com vazão de 4,8 mil litros por segundo, abaixo da crítica, que é de 5,2 mil litros por segundo. Essa situação é mais preocupante porque a captação é feito no próprio leito do rio.
O presidente da Agerh, Paulo Paim, destaca que a parte norte do Estado é a mais afetada pela estiagem. Ele não descarta que o Espírito Santo volte a enfrentar um cenário de escassez hídrica, assim como enfrentou em 2016.
“Se as coisas ocorrerem do jeito que estão acontecendo, ou seja, com um volume de chuvas muito abaixo do esperado, todos nós capixabas, não só a Agerh, podemos ser obrigados a tomar atitudes bastante sérias para enfrentar esses meses até o próximo período chuvoso, que começa em outubro de 2017”, disse.
Racionamento no ano passado
Em outubro de 2016, a Grande Vitória enfrentou um racionamento de água por conta do baixo nível dos rios que abastecem a região. Com isso, o abastecimento foi feito em sistema de rodízio. Com isso, bairros inteiros ficavam ao menos um dia sem o fornecimento de água.

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