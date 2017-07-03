Vans clandestinas entram em pente-fino na Rodovia do Sol

Operação contra vans clandestinas na Rodovia do Sol Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Uma operação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar contra vans clandestinas notificou oito veículos irregulares e apreendeu duas carteiras de habilitação no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na Rodovia do Sol, em Vila Velha, nesta segunda-feira (03). Batizada de "Transporte Clandestino", a operação teve início nas primeiras horas da manhã desta segunda. Ao longo deste mês de julho, a PM planeja a realização de outras ações de fiscalização contra as vans nas rodovias estaduais.

Na blitz, a Policia Militar abordou 36 veículos. Desses, oito foram notificados com irregularidades, como falhas de segurança e documento do carro vencido. As principais irregularidades apontadas são problemas no pneu e no retrovisor. Duas carteiras de habilitação vencidas também foram apreendidas. O tenente Freire, do Batalhão de Trânsito, destacou que o foco da operação é o transporte de passageiros em vans clandestinas.

"Por meio do Batalhão de Trânsito, a Polícia Militar fez essa operação de combate ao transporte clandestino na ES -060, Rodovia do Sol, para evitar esse tipo de transporte que coloca as pessoas em carros que não são regularizados, que não têm condições mínimas de segurança", declara.

O tenente também faz um apelo para que a população não use o transporte clandestino, mesmo que o preço seja mais barato. "A gente pede que a população evite pegar o transporte clandestino porque é um transporte que não é regularizado e não conseguimos ter certeza quanto à segurança do veículo. Às vezes, as pessoas pegam o transporte irregular por ser mais barato, mas o mais barato sai caro porque é um transporte que não te fornece segurança e você pode sofrer um acidente", reforça.