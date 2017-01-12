Banhistas que frequentam as praias de Camburi e da Curva da Jurema, em Vitória, já devem ter notado que os postos elevados para guarda-vidas, instalados pela prefeitura, para dar mais segurança aos frequentadores, não estão mais nesses locais. O motivo para que as estruturas não existam mais são os atos de vandalismo. Os postos foram incendiados em 2015 e, por isso, não serão mais colocados nas praias.

Os postos elevados que foram instalados nas praias da Capital foram construídos com uso de madeira. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) não permite que sejam instaladas estruturas de alvenaria nas praias. De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória Fronzio Calheira o ideal seria que os guarda-vidas trabalhassem em postos elevados, para dar mais segurança aos banhistas.

Your browser does not support the audio element. Vandalismo prejudica segurança de banhistas nas praias de Vitória

“O ideal é ficar um pouco acima para ter uma visão melhor quando a praia está muito cheia. Então, o ideal é, realmente, um lugar mais alto. Só que, infelizmente, o projeto se mostrou frágil a atos de vandalismo e, por isso, a gente não pretende fazer mais esse modelo”, explicou.

A advogada Tames Fatini, de 41 anos, foi à Praia da Curva da Jurema nesta semana. Ela conta que considerou o local seguro para os banhistas, apesar de ausência dos postos dos guarda-vidas. “Logo que eu cheguei, vi dois postos de salva-vidas com dois seguranças em cada um. Eu me senti tranquila”, disse.