Quem deseja comprar apartamento em Vitória, seja novo ou usado, tem pagado 3,4% mais caro neste ano. Este é o acumulado de 2015 medido pelo índice FipeZap. Vitória registrou o terceiro maior índice de aumento entre as 20 cidades pesquisadas. O dado reflete a atual crise econômica, que faz com que as construtoras reduzam a oferta de unidades, causando o aumento, de acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi-ES).

Ao analisar o mercado, o presidente da associação, Juarez Gustavo Soares, diz que muitas construtoras preferem segurar os lançamentos, visto que em um momento de crise o número de compradores de apartamentos diminui. Assim, a oferta das unidades fica menor no mercado, causando o aumento. Em 2015, há 27 mil unidades à venda no Estado, contra 35 mil há três anos atrás.

Your browser does not support the audio element. Valor de imóveis cresce 3,4% em Vitória

“Isso, de certa forma, retrata bem adequadamente o momento que vive o mercado imobiliário no Espírito Santo. Não há uma oferta expressiva, pelo contrário, a oferta caiu substancialmente. Nesse momento acirrado da crise, o mercado imobiliário se equilibrou para diminuir a oferta de acordo com a demanda”, explicou à Rádio CBN Vitória.

O índice FipeZap também mostra que no acumulado dos últimos 12 meses, houve aumento de 9,4% no preço do imóvel em Vitória. Para o presidente da Ademi-ES, a crise econômica também afetou no aumento dos custos para a construção civil. Aumentou-se o valor da mão de obra e também da matéria-prima, o que interfere no ritmo das construtoras.

“Ao fazer o estudo de mercado, o incorporador vê que o preço a que se chegou não o deixa seguro para lançar um produto, por isso diminui o ritmo, e a oferta cai. Se já lançou, tem que buscar fazer promoção e atrair um público maior”, disse à CBN.

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