Valor da energia elétrica aumentou quase 40% este ano

As taxas de energia subiram entre janeiro e abril 38,12%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a alta acumulada é de 59,93%. Os números respondem por um quarto da alta de 4,56% da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2015. Com a conta de luz mais salgada, os consumidores se veem obrigados a adotar estratégias para não comprometer o orçamento.O economista Mario Vasconcellos afirma que, a longo prazo, o panorama da economia não é animador e novos reajustes devem acontecer ainda este ano. "Possivelmente deve haver novo reajuste, alguma coisa na faixa de 10 a 15%. Realmente é preocupante a energia aumentar mais de 35% em quatro ou cinco meses. E está muito acima da inflação", disse.Para driblar a alta do setor, o economista ressalta que as estratégias são velhas conhecidas dos consumidores: escolher as lâmpadas frias; desligar equipamentos e luzes quando não utilizadas; evitar abrir e fechar a geladeira por diversas vezes; passar grandes quantidades de roupas em um dia, do que poucas peças por diversas vezes.Vasconellos lembra ainda que o aumento de energia foi grande não apenas nas residências, mas em toda a cadeia produtiva, como indústria e comércio, impactando os preços. Parte desse aumento é repassado para os produtos, seja no supermercado, padaria ou qualquer outro estabelecimento. A dica é pesquisar valores. "Há uma reação em cadeia. O comerciante não vai absorver esse aumento sem repassar para os preços. Essa inflação, em 12 meses, está chegando a 8,18% por causa da conta de energia, são dados do próprio governo. Não tem jeito. Tem que pesquisar e procurar economizar", apontou.O economista alerta que o orçamento familiar deve continuar sendo impactado durante o ano com a inflação crescente e novos reajustes, não apenas na conta de energia, mas em outros setores como alimentos, além da expectativa do aumento de desemprego.