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Educação

Validação de diploma estrangeiro será mais rápida no Brasil

Esta semana, o Ministério da Educação anunciou que o prazo para revalidação passou de três anos para seis meses

Publicado em 16 de Dezembro de 2016 às 18:28

Publicado em 

16 dez 2016 às 18:28
Os alunos que optarem por fazer o curso superior ou pós-graduação fora do País vão ter mais facilidade para revalidar o diploma no Brasil. Esta semana, o Ministério da Educação anunciou que o prazo para revalidação passou de três anos para seis meses. Já os bolsistas do programa Ciências sem Fronteiras terão prioridade e, para eles, o limite será de 60 dias.
Para diploma de graduação, ficará a cargo das universidades públicas fazer a validação. Para mestrado e doutorado, as universidades particulares também poderão fazer os procedimentos de verificação.
O estudante capixaba Roberto Vasconcelos optou por fazer a graduação de comércio exterior no Canadá. Roberto diz que por causa da burocracia, não tinha interesse de voltar para o Brasil. Porém, com a possibilidade de validar seu curso de forma mais rápida, ele pode refazer os planos.
Validação de diploma estrangeiro será mais rápida no Brasil
“Não estava nos meus planos voltar para o Brasil devido a morosidade do processo. O prazo do processo, às vezes, superava os três anos. Mas agora essa iniciativa do MEC facilita as coisas e abre um espaço muito maior no mercado”, explicou.
Para o estudante, a mudança representa uma conquista para a área acadêmica. “É sempre bom saber que a burocracia está diminuindo para quem estuda fora”, afirmou. A medida foi assinada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. As novas regras começaram a valer desde a última quarta-feira (14).

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