Os alunos que optarem por fazer o curso superior ou pós-graduação fora do País vão ter mais facilidade para revalidar o diploma no Brasil. Esta semana, o Ministério da Educação anunciou que o prazo para revalidação passou de três anos para seis meses. Já os bolsistas do programa Ciências sem Fronteiras terão prioridade e, para eles, o limite será de 60 dias.

Para diploma de graduação, ficará a cargo das universidades públicas fazer a validação. Para mestrado e doutorado, as universidades particulares também poderão fazer os procedimentos de verificação.

O estudante capixaba Roberto Vasconcelos optou por fazer a graduação de comércio exterior no Canadá. Roberto diz que por causa da burocracia, não tinha interesse de voltar para o Brasil. Porém, com a possibilidade de validar seu curso de forma mais rápida, ele pode refazer os planos.

Your browser does not support the audio element. Validação de diploma estrangeiro será mais rápida no Brasil

“Não estava nos meus planos voltar para o Brasil devido a morosidade do processo. O prazo do processo, às vezes, superava os três anos. Mas agora essa iniciativa do MEC facilita as coisas e abre um espaço muito maior no mercado”, explicou.