Como forma de compensar os prejuízos ambientais que foram causados à Praia de Camburi, em Vitória, a Vale terá que implementar nos próximos meses diversas ações para recuperação do extremo norte da orla. As iniciativas estão previstas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado, nesta quinta-feira (16), entre a empresa com os Ministérios Público Federal e do Espírito Santo, a Prefeitura da Capital e o Governo do Estado.

O plano de ações previsto no TCA abrange cinco medidas que incluem: a despoluição e revitalização do Rio Camburi, execução de um programa de monitoramento ambiental, recuperação tanto da região Norte quanto da erosão parte Sul da Praia, proteção do ecossistema e mobilização social.

Segundo o Procurador, André Pimentel Filho, o Termo foi firmado dentro da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal para recuperação da região em 2015. Com a assinatura do documento, a ação é extinta. No entanto, a empresa poderá sofrer sanções em caso de descumprimento. “Haverá o acompanhamento das obrigações e se houver descumprimento vamos recorrer à Justiça e já teremos disposto exatamente a obrigação da empresa”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Vale terá que recuperar parte da Praia de Camburi

De acordo com o procurador a Prefeitura e o Estado terão a obrigação de licenciar e orientar a empresa na execução de suas tarefas. A partir da homologação judicial do Termo de Compromisso ambiental a Vale terá um prazo de até seis meses para entregar o projeto com as ações que serão implementadas no local.

Estudos

O gerente de meio ambiente da Vale, Romildo Fracalossi, afirma que a empresa já realizou diversos estudos na região, o que vai contribuir na execução dos projetos. “Todas essas ações foram estudadas e possuem fundamentação técnica, algumas delas para recuperar e outras para compensar. O objetivo é fazer com que aquela região fique mais disponível para toda a comunidade”, relatou.