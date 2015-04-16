Vale promete reduzir emissão de pó preto em 20% pelos próximos cinco anos na Grande Vitória

A mineradora Vale promete reduzir em 20% a emissão de poeira no ar da Grande Vitória até 2020. Para isso, a empresa deve investir mais de R$ 65 milhões em novas tecnologias. Apesar do esforço em reduzir a poluição, nos últimos anos, a empresa informa que já reduziu em 33% a emissão de material particulado – popularmente chamado de pó preto, a Vale afirma que não tem responsabilidade alguma pelos problemas de saúde causados na Região Metropolitana.Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto, na Assembleia Legislativa, na tarde desta quarta-feira (15), o diretor de pelotização da Vale, Armando Maurício Max afirmou que “se o minério de ferro causasse mesmo os problemas de saúde que algumas pessoas afirmam, os maiores atingidos seriam os empregados da Vale”.

Your browser does not support the audio element. Vale promete reduzir emissão de pó preto em 20 por cento pelos próximos cinco anos na Grande Vitória

O gerente de meio ambiente da empresa, Romildo Fracalossi, que também prestou depoimento na CPI, reforçou a fala de Maurício Max. Fracalossi citou que não há estudos que comprovem participação direta da Vale em doenças respiratórias.

“Os empregados que trabalham no Complexo de Tubarão e vivem na Grande Vitória não têm nenhum problema de saúde em função de problemas respiratórios. Não há estudos que comprovem essa relação, de questões de saúde com a poluição da Vale”, contou.

Investimentos

A empresa pontuou os investimentos feitos após a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), em 2007. Dentre as ações estão a instalação de 10 quilômetros de wind fences e melhorias nos precipitadores eletrostáticos das usinas de 1 a 7.

Fracalossi destacou que 40 novas ações de melhorias serão colocadas em prática, pelos próximos cinco anos. Algumas delas já estão em andamento e devem ser concluídas ainda este ano. Uma dessas ações é a implantação de novo sistema de aplicação de supressor de pó no transporte de pelotas. Outras medidas são as melhorias nos precipitadores eletrostáticos e avaliação do fechamento das aberturas de acesso aos pátios das wind fences.

A Vale foi a segunda empresa a ser ouvida pela CPI do Pó Preto. Na semana passada, os membros da comissão colheram depoimentos de representantes da ArcelorMittal. De acordo com o presidente da CPI, deputado Rafael Favatto (PEN), os investimentos apresentados pelas empresas que já foram ouvidas mostram a responsabilidade delas na poluição do ar. “Se elas estão fazendo investimentos para melhorar a qualidade do ar, elas estão assumindo a culpa como participantes da poluição”, afirmou.