Pátio da Vale com novo produto celulósico nas pilhas de minério Crédito: Marcelo Rosa

Um líquido feito à base de celulose, que cria uma capa de proteção nas pilhas de minério e carvão, é uma das novas armas da Vale para tentar diminuir a emissão de pó preto no Espírito Santo. A utilização do produto é inédita no Brasil e faz parte de um conjunto de 48 ações ambientais da empresa, que foram divulgadas nesta segunda-feira. A mineradora promete fazer um investimento de R$ 1,27 bilhão para diminuir a emissão de poluentes.

Your browser does not support the audio element. Vale - líquido à base de celulose para diminuir emissão de poluentes

O Plano Diretor Ambiental da Vale prevê uma redução de 93% da emissão de pó preto até 2023, em comparação ao que foi emitido em 2010 - ano da primeira medição da empresa. A mineradora estima que em 2023 esteja emitindo 1,5 grama de poeira por tonelada de produto movimentado nos píeres. Em 2010 a Vale tinha uma emissão de 21 gramas a cada tonelada.

As medidas foram adotadas pela Vale após um relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apontar que as empresas do Complexo de Tubarão – Vale e ArcelorMittal – precisavam pôr em prática um conjunto de 191 ações para reduzir as emissões do pó preto.

O líquido à base de celulose é aplicado diretamente nas grandes pilhas de minério espalhadas no pátio da empresa. A capa densa criada sobre o carvão e o minério impede que a poeira dos materiais seja levada pelo vento. A prática, que começou a ser usada no pátio da Vale há três semanas, foi inspirada em um porto da Holanda.

Algumas das outras ações anunciadas foram a instalação de 6,5 quilômetros de novas wind fences (barreiras magnéticas para impedir a dispersão do minério), mudanças no sistema de correais que transportam o minério e a utilização de três canhões de névoa, parecidos com turbinas de avião, que serão posicionados nos pátios de pelotas de minério para criar uma cobertura de névoa de água sobre as pilhas. A empresa, no entanto, não detalhou qual será o valor investido em cada uma das ações.

O Governador Paulo Hartung esteve na cerimônia de anúncio das alções a afirmou que estidades estaduais vão fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas pela Vale.

"Os órgãos ambientais do Estado fiscalizam permanentemente essas emissões. Nós vamos acompanhar a aplicação desses recursos e o resultado concreto na redução de emissões pelo Complexo de Tubarão", disse o governador.

A implantação dos novos projetos deve gerar cerca de 1.500 empregos diretos. Entre os serviços mais demandados estarão a fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis. As intervenções devem criar vagas para profissionais da áreas de mecânica, montagem, caldeiraria, soldagem, carpintaria, elétrica e outros.