Vale inicia novas obras para a redução do pó preto na Grande Vitória

Pátio de pelotas da Vale no Complexo de Tubarão. Empresa vai investir R$ 1,27 bilhão para reduzir da emissão do pó preto Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para minimizar um dos dramas que mais incomodam moradores da Grande Vitória, a poluição pelo chamado pó preto, a Vale anunciou uma série de investimentos que serão feitos até 2023 a fim de reduzir impactos ambientais causados pelas operações da empresa.

Your browser does not support the audio element. Vale inicia obras para a redução do pó preto na Grande Vitória

Em agosto, a empresa divulgou que R$ 1,27 bilhão seria investido em ações para a redução da emissão do pó preto no estado. De agosto até agora, foram gastos R$ 111 milhões em obras no Complexo de Tubarão. São obras estruturais que vão permitir a continuidade de ações programadas, como por exemplo, o enclausuramento de 40 quilômetros de correias transportadoras, a instalação de canhões de névoa, que vão lançar partículas de água sobre o pátio de pelotas, o fechamento inferior do píer de carvão e o enclausuramento da baia de insumos da Usina 8.

Atualmente, considerando toda a extensão de correias que transportam minério dentro da empresa, apenas uma pequena parte é lacrada, segundo o especialista em Meio Ambiente da Vale, Romildo Fracalossi.

“Hoje, nós temos, aproximadamente, entre dois e três quilômetros enclausurados, que são os píeres. Essas foram as primeiras correias que nós fechamos, mas a nossa expectativa é que todas as nossas correias sejam enclausuradas com o objetivo de reduzir ao máximo a poeira nas nossas operações”, disse.

Até 2023, quando se encerra o período de intervenções que serão feitas pela Vale, o objetivo é reduzir em até 93% a emissão de poeira. Os cerca de três quilômetros de correias isoladas a que se refere Romildo Fracalossi estão nos píeres que embarcam minério e carvão nos navios. Foi justamente o derramamento de minério do Píer I no mar que causou a interdição do Complexo de Tubarão em 2016. Na ocasião, a Polícia Federal divulgou vídeo que mostrava minério caindo das esteiras na água em Camburi.

Correia enclausurada no Pier 1. Em 2016, a Polícia Federal flagrou minério caindo no mar neste pier. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Outra medida que será adotada pela Vale para reduzir a emissão de poeira para a atmosfera será a instalação de canhões de névoa no pátio de pelotas de minério. Esses equipamentos vão lançar micropartículas de água sobre as pilhas de pelotas para fazer com que a poeira levantada no processo de produção não suba para a atmosfera.

“Nós já fizemos toda a parte de elétrica e mecânica e instalamos as estruturas. Os canhões estão embarcando na Itália, sendo colocados em contêineres, vão desembarcar em Santos e chegar aqui em dezembro para serem instalados. A operação está prevista para março de 2019”, explicou.

O local já conta com barreiras para reduzir a remoção de poeira pelo vento, as chamadas “wind fences”, e também recebe uma substância chamada supressor de pó, que é lançada sobre o minério. Esses métodos garantem 80% de eficiência na redução de emissão de pó, segundo Fracalossi. Com os canhões de névoa, espera-se que o número suba para mais de 90%, de acordo com o especialista em Meio Ambiente da Vale.

Também serão instaladas mais “wind fences” em locais que ainda não possuem essa tela usada para bloquear parte do pó que é carregado pelo vento: pátio de finos das usinas 1 a 4; pátio de finos das usinas 5 a 7; pátio L e M; e pátio de mercado interno.

Pilha de minério no pátio L e M, no Complexo de Tubarão, da Vale Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Além disso, locais que puderem ser enclausurados vão receber essa intervenção. Isso será aplicado, por exemplo, às chamadas casas de transição, onde as correias que transportam minério se encontram e acabam levantando poeira na transferência do material de uma para outra. O pátio de insumos utilizados para pelotização do minério também será totalmente enclausurado, segundo Romildo Fracalossi.

Geração de empregos

Com os investimentos, a mineradora estima que serão gerados cerca de 600 empregos até o fim do primeiro semestre de 2019. As contratações serão feitas pelas empresas que serão contratadas pela Vale para prestar serviços.

Em dezembro, a mineradora vai apresentar suas necessidades ao setor empresarial capixaba, em encontro mediado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Com isso, a Vale espera priorizar o empresariado local. Entre os serviços que serão mais demandados, estão a fabricação de caldeiraria e estruturas metálicas, montagem eletromecânica e obras civis.

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