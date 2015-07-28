Vale é multada em R$ 220 mil por poluir o mar de Camburi

Por poluir o mar de Camburi com minério de ferro, na região do Porto de Tubarão, em Vitória, a empresa Vale será multada em R$ 220 mil. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), autor da punição, “o lançamento de minério durante o carregamento do produto atingiu o ar e o mar”.

A empresa também foi intimada a manter limpa toda a área de descarregamento e carregamento de minério e de carvão. O diretor técnico do Iema, Albertoni Pereira, explicou que a multa foi pautada em legislação estadual, que leva em consideração a magnitude e a degradação causada ao meio ambiente. “Esse não foi um dos maiores acidentes”, explicou.

Em 2012, a Vale foi multada em R$ 3,36 milhões, resultado de um “acidente mais grave”, acrescentou Pereira. A empresa terá 15 dias para recorrer da multa e continuará sendo fiscalizada.

A constatação da poluição foi feita por técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) que acompanhava duas vistorias realizadas na empresa pelos vereadores da Capital, membros da CPI do Pó Preto. A partir daí, foi produzido uma relatório que serviu de referência para o Iema aplicar a multa.

O documento apontou “grande acúmulo de minério nas estruturas das correias transportadoras desse produto para os navios e nas plataformas de sustentação das correias. Isso ocasionou o derramamento desse material no mar, causando poluição no ambiente marinho”.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Max da Mata, informou, na última semana, que foi a primeira vez que os técnicos constataram a presença desse tipo de mancha (pluma) no mar.

O presidente da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Eraylton Moreschi, considerou a multa um “desrespeito ao cidadão capixaba”. “O valor é muito baixo. É um absurdo. E pior, refere-se a uma poluição que ocorre sistematicamente, repetitiva, e nada é feito para corrigir o problema”, pontuou.

Outro lado

Por intermédio de nota, a Vale confirma que recebeu a notificação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) no final da tarde de ontem. A empresa informa que irá avaliar a notificação recebida pelo Iema para, então, apresentar a sua defesa dentro do prazo estipulado pelo órgão.