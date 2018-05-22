Após a apresentação do estudo feito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que constatou que as chamadas emissões fugitivas de poluentes são os principais problemas relacionados à poluição proveniente do Complexo de Tubarão, as duas maiores empresas que operam no local, Vale e ArcelorMittal, informaram que ainda não tiveram acesso ao relatório e não confirmaram quando vão assinar o Termo de Compromisso Ambiental com Ministérios Públicos e Governo do Estado.

Your browser does not support the audio element. Vale e Arcelor vão analisar estudo para definir ações contra poluição

Segundo Romildo Fracalossi, que é o Relações Institucionais em Meio Ambiente da Vale, a empresa teve acesso ao estudo apenas nesta terça-feira e ainda vai analisá-lo para fazer ponderações. “As recomendações e orientações que estão sendo colocadas serão analisadas. É importante deixar claro para todos que nós temos que verificar a viabilidade técnica de todas essas melhorias. O nosso objetivo é reduzir o máximo possível as nossas emissões.”

O prazo para assinatura do termo é de até seis meses. Até lá, as empresas prometem avaliar cada ponto do relatório produzido pela Cetesb. O gerente de Meio Ambiente da ArcelorMittal, João Bosco, afirmou que a empresa ainda fará suas ponderações a respeito do estudo.

“Vai ser dado um prazo de 15 dias para a empresa poder analisar o relatório. Nós vamos avaliar os pontos que são pertinentes, fazer as nossas considerações, assim como a sociedade poderá fazer. Dessa forma, nós vamos construir junto com os órgãos públicos um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo, como ficou definido.”

O prazo para assinatura do termo é de até seis meses. Caso as empresas não sejam efetivas na redução da poluição a partir das recomendações feitas no estudo, serão adotadas medidas judiciais, segundo o procurador da República, André Pimentel.

“Nós recomendamos e exigimos. Óbvio que se não houver um atendimento satisfatório, chega um momento em que nós temos que adotar as medidas que a legislação prevê para resolver o problema. No entanto, a prática mostra que uma solução negociada é mais eficaz que uma tentativa de judicialização.”

A ArcelorMittal afirma que já tem adotado medidas para redução da emissão de poluentes, como o enclausuramento de correias, aplicação de sistemas de supressão de pó, entre outros investimentos.