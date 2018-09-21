Vale e Arcelor têm até 2023 para diminuírem emissão de pó preto

O termo de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pelas empresas do Complexo de Tubarão foi elaborado após análises ambientais realizadas pela Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb) Crédito: Divulgão

Os prazos para cumprimento de quase duas centenas de metas para as empresas instaladas na Ponta de Tubarão, entre Vitória e Serra, foram divulgados, nesta sexta-feira (21), pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Esses prazos constam no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pela Vale e ArcelorMittal, onde elas se comprometem com metas de curto, médio e longo prazos, para diminuir a emissão de pó preto e outros poluentes. Juntas, as duas empresas têm 195 pontos a cumprir até 2023.

O TCA foi assinado na manhã desta sexta-feira (21), no Palácio Anchieta, em Vitória. A cerimônia contou com a presença de representantes das duas empresas, do governo do Estado, do Ministério Público Federal e do Estadual.

MINERADORA

Em relação à redução de emissão e o controle ambiental da Vale, existem metas a serem cumpridas para os pátios de armazenamento, correias transportadoras, manuseio de carvão e minério, usinas de pelotização, píeres, o sistema de controle de ar, entre outros setores.

Dentro de 12 meses, por exemplo, os veículos utilizados no transporte a granel de matérias primas, no pátio de armazenamento, deverão estar cobertos. Em cinco anos a Vale terá que realizar a comprovação da eficiência dos equipamentos de controle de poluição de ar existente por meio de amostragem em chaminé, após as devidas adequações. Para cumprir as metas e reduzir a emissão de poluentes, a empresa anunciou, no último mês de agosto, um investimento de R$ 1,27 bilhão.

Pilha de minério de ferro recebe produto líquido que cria "capa" para evitar dispersão do pó preto Crédito: Ricardo Medeiros

SIDERÚRGICA

A ArcelorMittal precisa alcançar 139 metas nos próximos cinco anos. Demandas que passam pelos pátios de armazenamento, monitoramento de emissões atmosféricas e também em outros setores de produção da indústria. Na aciaria, por exemplo, onde o ferro-gusa é convertido em aço, a empresa deverá melhorar o armazenamento dos resíduos sólidos para evitar que eles sejam arrastados pelo vento.

Em julho, a Arcelor anunciou um investimento de R$ 574 milhões para reduzir poluição em até 50% no Espírito Santo. Nesta sexta-feira, o gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da empresa, João Bosco Reis da Silva, anunciou que mais investimentos serão realizados.

"Nós estamos estimando, com essa conjunto de iniciativas, algo em torno de mais de meio bilhão (de reais), perfazendo um total, junto com esses R$ 574 milhões que a gente já anunciou, de mais de R$ 1 bilhão na iniciativa", explicou o representante da Arcelor.

O secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Aladim Cerqueira, explicou como será a fiscalização do cumprimento de metas das empresas.

"A fiscalização é do Iema. Nós estabelecemos, dentro do termo de compromisso, uma continuidade da Cetesb para aqueles projetos de engenharia mais complexos. A gente ainda vai buscar o conhecimento da Cetesb para saber decidir se as medidas vão ser corretas ou não", analisou o secretário de meio ambiente.

O termo de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pelas empresas do Complexo de Tubarão foi elaborado após análises ambientais realizadas pela Companhia Ambiental de São Paulo (Cetesb), contratada pelo Governo do Espírito Santo no final de 2017.

ALGUMAS METAS DA VALE

Pátios de armazenamento (em geral)

Metas a serem implantadas a curto prazo:

- Realizar o controle da entrada de caminhões nos pátios, com identificação, tipo e quantidade de material transportado. Prazo Previsto: 12 meses.

- As caçambas dos veículos utilizados no transporte a granel de matérias primas, produtos acabados deverão ser cobertas e estanques, impossibilitando vazamentos e emissões nas operações de coleta, transporte e descarga de material. Prazo Previsto: 12 meses.

Metas a serem implantadas a médio prazo:

- Adequar as Wind Fences existentes, de forma que todos os perímetros dos pátios estejam protegidos para reduzir a ação dos ventos na geração de emissões fugitivas das pilhas. Prazo Previsto: 02 anos e 03 meses.

Metas a serem implantadas a longo prazo:

- Implantar e adequar sistema de lavador de rodas, ou tecnologia com eficiência maior ou igual, na saída de todos os pátios para evitar arraste de material para áreas externas. Prazo Previsto: 04 anos e 03 meses.

Correias transportadoras (em geral)

Metas a serem implantadas a curto prazo:

Implementar a identificação de todas as correias transportadoras com o respectivo material transportado de forma visível para fiscalização. Prazo Previsto: 15 meses.

Manuseio de carvão e pátios de armazenamento

Metas a serem implantadas a longo prazo:

- Implantar, operar e manter adequadamente o bandejamento, contenção lateral e a cobertura das correias transportadoras de carvão, de forma a não permitir emissões fugitivas para a atmosfera e acúmulo de materiais no solo e equipamentos da unidade. Prazo Previsto: 05 anos

ALGUMAS METAS DA ARCELOR

Pátios de armazenamento

Metas a serem implantadas a curto prazo:

- Instalar estrutura para delimitação física das pilhas, com identificação permanente dos materiais de forma visível para fiscalização. Prazo Previsto: 12 meses

- Implantar medidas de controle de poluição do ar para as operações do pátio de limpeza de boca e bicas de carro torpedo. Prazo Previsto: 12 meses.

Manuseio de carvão e pátios de armazenamento

Metas a serem implantadas a curto prazo:

- Adequar o sistema de umectação de pilhas, de modo a evitar o arraste pela ação do vento. A umectação deverá ser realizada aplicando-se polímeros ou outro material de eficiência igual ou superior. Prazo Previsto: 12 meses.

- Adequar sistema de umectação de vias dos pátios, de modo a evitar a ressuspensão de poeiras pela circulação de veículos e pela ação do vento. Prazo Previsto: 12 meses.

- Instalar estrutura para delimitação física das pilhas, com identificação permanente dos materiais visível para fiscalização. Prazo Previsto: 12 meses.