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SAÚDE PÚBLICA

Vacinas estão em falta em postos de saúde municipais da Grande Vitória

As imunizações são encaminhadas pelo Ministério da Saúde que alega que algumas vacinas não foram fornecidas porque estão em falta nos mercados nacional e internacional

Publicado em 11 de Novembro de 2015 às 22:44

Publicado em 

11 nov 2015 às 22:44
Ir a um posto de saúde das cidades da Grande Vitória pode se tornar uma dor de cabeça para a população que busca vacinação. Nos municípios da região metropolitana, vacinas como a de Hepatite A e a BCG estão em falta ou não são suficientes para atender à demanda dos pacientes. As imunizações são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, que alega que algumas vacinas não foram fornecidas porque estão em falta nos mercados nacional e internacional.
Na Serra, a prefeitura possui quantidades reduzidas de alguns desses materiais. O caso mais preocupante é o da vacina contra Hepatite A, que não está disponível nos postos de saúde, de acordo com a superintendente da Vigilância em Saúde do município, Kelly Rose Areal.
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A superintendente destacou que o município tem trabalhado para esclarecer a população em relação à escassez dos materiais. “A gente tem dito para a população que a gente está em conversas o tempo todo com o Ministério da Saúde. Assim que as vacinas chegarem, vamos fazer comunicados e pedir aos agentes para procurar as famílias para fazer a atualização dos cartões de vacinação”, disse Kelly Rose Areal à Rádio CBN Vitória.
A superintendente contou que vacinas como a BCG e a Dupla Adulto constam em quantidade reduzida nos estoques das unidades de saúde da Serra. No entanto, ela ressalta que as vacinas mais importantes não estão em falta no município e que medidas alternativas têm sido adotadas de acordo com recomendações do Ministério da Saúde.
Vila Velha e Viana
A prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que a vacina de Hepatite A está em falta na cidade e que o Ministério da Saúde não fez o repasse porque não foi encontrada disponibilidade do produto no mercado. Segundo a nota, a vacina Dupla Adulto foi enviada em quantidade reduzida e que, por isso, o município prioriza gestantes e pessoas feridas.
A Secretaria de Saúde de Viana informou que faltam vacinas como Hepatite A, Raiva Humana, BCG, Difteria e Tétano. Já Cariacica informou apenas que há vacinas em falta no município, mas não especificou quais. A prefeitura de Vitória, por sua vez, não informou se há escassez de vacinas nos postos de saúde da cidade.
O Ministério da Saúde contou que está substituindo algumas vacinas por uma combinação de outras imunizações e que os efeitos são os mesmos. Em relação à vacina de Hepatite A infantil, o órgão informou que comprou 3 milhões de doses neste mês e que aguarda trâmites alfandegários e liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Já a distribuição da vacina BCG está regularizada, de acordo com o Ministério.

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