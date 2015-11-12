Vacinas estão em falta em postos de saúde municipais da Grande Vitória

Ir a um posto de saúde das cidades da Grande Vitória pode se tornar uma dor de cabeça para a população que busca vacinação. Nos municípios da região metropolitana, vacinas como a de Hepatite A e a BCG estão em falta ou não são suficientes para atender à demanda dos pacientes. As imunizações são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, que alega que algumas vacinas não foram fornecidas porque estão em falta nos mercados nacional e internacional.

Na Serra, a prefeitura possui quantidades reduzidas de alguns desses materiais. O caso mais preocupante é o da vacina contra Hepatite A, que não está disponível nos postos de saúde, de acordo com a superintendente da Vigilância em Saúde do município, Kelly Rose Areal.

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A superintendente destacou que o município tem trabalhado para esclarecer a população em relação à escassez dos materiais. “A gente tem dito para a população que a gente está em conversas o tempo todo com o Ministério da Saúde. Assim que as vacinas chegarem, vamos fazer comunicados e pedir aos agentes para procurar as famílias para fazer a atualização dos cartões de vacinação”, disse Kelly Rose Areal à Rádio CBN Vitória.

A superintendente contou que vacinas como a BCG e a Dupla Adulto constam em quantidade reduzida nos estoques das unidades de saúde da Serra. No entanto, ela ressalta que as vacinas mais importantes não estão em falta no município e que medidas alternativas têm sido adotadas de acordo com recomendações do Ministério da Saúde.

Vila Velha e Viana

A prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que a vacina de Hepatite A está em falta na cidade e que o Ministério da Saúde não fez o repasse porque não foi encontrada disponibilidade do produto no mercado. Segundo a nota, a vacina Dupla Adulto foi enviada em quantidade reduzida e que, por isso, o município prioriza gestantes e pessoas feridas.

A Secretaria de Saúde de Viana informou que faltam vacinas como Hepatite A, Raiva Humana, BCG, Difteria e Tétano. Já Cariacica informou apenas que há vacinas em falta no município, mas não especificou quais. A prefeitura de Vitória, por sua vez, não informou se há escassez de vacinas nos postos de saúde da cidade.