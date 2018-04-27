Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vila Velha

Vacinas em pontos volantes são apenas para adultos do grupo de risco

Mais de 600 pessoas se vacinaram durante a manhã desta sexta (27) na Igreja Batista da Orla, em Itapoã

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 14:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 abr 2018 às 14:38
Mais de 600 pessoas se vacinaram em posto volante montado em igreja, em Itapoã Crédito: Caíque Verli
Vários moradores de Vila Velha, que não fazem parte do grupo de risco, têm procurado os postos volantes montados pela Prefeitura de Vila Velha em igrejas, mas não têm conseguido tomar as vacinas contra gripe.
Vacinas em pontos volantes são apenas para adultos do grupo de risco
Isso ocorre porque esses locais seguem as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e atendem exclusivamente os adultos do grupo de risco, como idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Os pontos volantes também não vacinam as crianças de 6 meses a 5 anos, que também têm direito às doses. Elas precisam ser levadas aos postos de saúde do município, que vão vacinar até o dia 1° de junho.
Nesta sexta-feira (27), o atendimento foi na Igreja Batista da Orla, em Itapoã. O atendimento seria até 11h, mas a distribuição de senhas foi interrompida por volta das 10h por causa da grande procura. Mais de 600 pessoas se vacinaram durante a manhã.
Nos dias 2, 3 e 8, respectivamente, serão abertos postos na Igreja Católica Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Primeira Igreja Batista e Igreja Católica Bom Pastor, situadas na Praia da Costa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados