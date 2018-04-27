Mais de 600 pessoas se vacinaram em posto volante montado em igreja, em Itapoã Crédito: Caíque Verli

Vários moradores de Vila Velha, que não fazem parte do grupo de risco, têm procurado os postos volantes montados pela Prefeitura de Vila Velha em igrejas, mas não têm conseguido tomar as vacinas contra gripe.

Your browser does not support the audio element. Vacinas em pontos volantes são apenas para adultos do grupo de risco

Isso ocorre porque esses locais seguem as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e atendem exclusivamente os adultos do grupo de risco, como idosos, gestantes, professores, indígenas e portadores de doenças crônicas. Os pontos volantes também não vacinam as crianças de 6 meses a 5 anos, que também têm direito às doses. Elas precisam ser levadas aos postos de saúde do município, que vão vacinar até o dia 1° de junho.

Nesta sexta-feira (27), o atendimento foi na Igreja Batista da Orla, em Itapoã. O atendimento seria até 11h, mas a distribuição de senhas foi interrompida por volta das 10h por causa da grande procura. Mais de 600 pessoas se vacinaram durante a manhã.