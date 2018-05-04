Vacinação no "Dia D" em Vitória não terá agendamento, diz prefeitura

Mulher recebe vacina: campanha de vacinação Crédito: Freepik

Quem deseja se vacinar contra a gripe no Dia D em Vitória, que vai acontecer no sábado - 12 de maio -, não precisa agendar o serviço com antecedência. Nesse dia de mobilização nacional, todas as unidades de saúde vão abrir para oferecer as doses às pessoas que integram o grupo de risco, como idosos e gestantes.

Em outros dias, o município determina o agendamento online, em que o morador marca o dia pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Também é possível agendar pessoalmente na unidade.

A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, contou que a expectativa é de vacinar dez mil pessoas somente no dia D.

"Nós teremos um dia D, que vai ser no dia 12. Essa também é uma opção para as pessoas que não fizeram agendamento, mas que vão buscar a vacinação nesse momento" , explica.