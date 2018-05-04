Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONTRA A GRIPE

Vacinação no "Dia D" em Vitória não terá agendamento, diz prefeitura

Moradores precisam fazer parte do grupo prioritário

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:07
Mulher recebe vacina: campanha de vacinação Crédito: Freepik
Quem deseja se vacinar contra a gripe no Dia D em Vitória, que vai acontecer no sábado - 12 de maio -, não precisa agendar o serviço com antecedência. Nesse dia de mobilização nacional, todas as unidades de saúde vão abrir para oferecer as doses às pessoas que integram o grupo de risco, como idosos e gestantes.
Em outros dias, o município determina o agendamento online, em que o morador marca o dia pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Também é possível agendar pessoalmente na unidade.
A secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, contou que a expectativa é de vacinar dez mil pessoas somente no dia D.
"Nós teremos um dia D, que vai ser no dia 12. Essa também é uma opção para as pessoas que não fizeram agendamento, mas que vão buscar a vacinação nesse momento" , explica.
Fazem parte do grupo prioritário idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias,adolescentes e adultos presos e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Mais de 98 mil moradores da capital têm direito à vacina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados