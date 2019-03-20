Vacinação contra o sarampo deve ser reforçada em adultos no ES

Vacinação: imunização na rede pública protege contra três vírus de gripe Crédito: Arquivo

Após o registro de mais um caso de Sarampo no Pará, indicando a circulação do vírus por mais de um ano no país, o Brasil perde o certificado de área livre da doença, título conquistado em 2016. No Espírito Santo, que não registra casos de Sarampo há 19 anos, a estratégia de combate à circulação do vírus indica que há a necessidade de uma maior cobertura vacinal em adultos, como aponta a chefe do programa de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Danielle Grilo.

Como o Sarampo tem alto índice de transmissão por meio da fala, da tosse e espirro, adultos não imunizados podem ser fontes de infecção para bebês de até 1 ano – já que as primeiras doses vacinais para as crianças são aplicadas aos 12 e aos 15 meses – e para pessoas imunodeprimidas.

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ADULTOS

Danielle explica que o motivo para a necessidade da vacinação dos adultos é a implantação tardia da vacina contra o Sarampo na caderneta de vacinação, feita somente na década de 90. Por isso, ressalta que pessoas ainda não imunizadas devem procurar os postos de saúde para tomar a vacina tríplice viral, que contempla o combate à doença.

“Muitas pessoas adultas podem não ter tomado a vacina naquele momento, porque quando nasceu a vacina ainda não estava implantada. Então, por isso que a gente precisa resgatar adultos não vacinados mantendo essa busca ativa e essa vigilância”, destacou.

Na Campanha de Vacinação em 2018, 100% do público-alvo, formado por crianças de um a menores de cinco anos, foi imunizado no Espírito Santo. Danielle afirma que isso deixou o Estado em uma situação confortável, mas ressalta que o objetivo não é imunizar somente o público infantil e, sim, manter um bloqueio para evitar casos importados, como o que atingiu a região Norte do país.

“A gente teve um caso importado em 2013, de uma pessoa não vacinada que viajou para o exterior e voltou com a doença. Se tivesse a população suscetível aqui no Estado, teria sem dúvida a doença reintroduzida aqui. Se a população não se proteger, não colaborar no sentido de criar uma barreira, uma imunidade coletiva, a gente pode sim ter o Sarampo reintroduzido no Estado. Queremos que as pessoas se vacinem, que façam uma vigilância ativa para evitar ter casos e a reintrodução da doença aqui no Estado”, completou.

A vacina é disponibilizada em postos de saúde de todos os municípios do Estado. Segundo Danielle, há doses para atender a demanda, já que as remessas são enviadas pelo Ministério da Saúde mensalmente.

“Se tiver uma procura das pessoas nos postos de saúde pela vacina triplice viral, vamos ter como atender sim, até porque a vacinação é seletiva. Só vamos vacinar as pessoas que não estão vacinadas, ou que estão com o esquema incompleto. Então, aquela pessoa que perdeu o cartão de vacina e não tem certeza se tomou a vacina contra o Sarampo, ela precisa ir até o posto de saúde, fazer um novo cartão de vacina e tomar a dose de acordo com a idade da pessoa”, disse.

RECUPERAÇÃO

A vacinação é a única maneira de prevenir a doença. O esquema vacinal vigente é de duas doses de vacina para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade, sendo uma dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e uma dose da vacina tetra viral aos 15 meses. Uma dose da vacina tríplice viral também está indicada para pessoas de 30 a 49 anos de idade.