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Vacinação contra HPV e Meningite C começa nos primeiros dias de 2017

Objetivo é aumentar a proteção das meninas contra o câncer do colo de útero, pois o vírus é transmitido do homem para a mulher. Além disso, a vacina evita dois tipos de câncer nos homens

Publicado em 29 de Dezembro de 2016 às 17:30

Publicado em 

29 dez 2016 às 17:30
A partir da próxima semana, adolescentes deverão se imunizar contra dois tipos de doença. Por conta de uma mudança no Calendário Nacional de Vacinação, os meninos também deverão tomar a vacina contra o HPV e todos os adolescentes entre 12 e 13 anos serão imunizados com a vacina contra a Meningite C.
De acordo com a representante do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Martina Zanotti, a vacina contra o HPV, que antes só era oferecida para meninas também será aplicada nos meninos de 12 e 13 anos. O objetivo é aumentar a proteção das meninas contra o câncer do colo de útero, pois o vírus é transmitido do homem para a mulher. Além disso, a vacina evita dois tipos de câncer nos homens.
Vacinação contra HPV e Meningite C começa nos primeiros dias de 2017
“Os meninos, além de serem transmissores do vírus, também podem adoecer pelo HPV, com verrugas genitais, câncer de pênis e de ânus. São tipos menos frequentes que o câncer de colo do útero, mas têm crescido em proporção, tem aumentado o número de casos”, afirmou.
Vacina contra Meningite
A representante do Programa Estadual de Imunização da Sesa também afirmou que a vacina meningocócica C vai ser oferecida aos adolescentes porque a imunização que é feita nos bebês vai enfraquecendo com o passar dos anos, por isso, na adolescência é necessário que seja feito um reforço.
“O que se descobriu depois dos estudos é que essa vacina é eficaz, mas os anticorpos vão caindo com o passar dos anos. Agora estamos vendo essa doença nos adolescentes. Eles passam a ser portadores da bactéria. Mesmo não tendo a doença, eles transmitem para outras pessoas”, explicou.
A estimativa da Sesa é imunizar 125 mil adolescentes contra a meningite C. A partir desta segunda-feira (2), as duas vacinas já estarão disponíveis nos postos de saúde.

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