A partir da próxima semana, adolescentes deverão se imunizar contra dois tipos de doença. Por conta de uma mudança no Calendário Nacional de Vacinação, os meninos também deverão tomar a vacina contra o HPV e todos os adolescentes entre 12 e 13 anos serão imunizados com a vacina contra a Meningite C.

De acordo com a representante do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Martina Zanotti, a vacina contra o HPV, que antes só era oferecida para meninas também será aplicada nos meninos de 12 e 13 anos. O objetivo é aumentar a proteção das meninas contra o câncer do colo de útero, pois o vírus é transmitido do homem para a mulher. Além disso, a vacina evita dois tipos de câncer nos homens.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra HPV e Meningite C começa nos primeiros dias de 2017

“Os meninos, além de serem transmissores do vírus, também podem adoecer pelo HPV, com verrugas genitais, câncer de pênis e de ânus. São tipos menos frequentes que o câncer de colo do útero, mas têm crescido em proporção, tem aumentado o número de casos”, afirmou.

Vacina contra Meningite

A representante do Programa Estadual de Imunização da Sesa também afirmou que a vacina meningocócica C vai ser oferecida aos adolescentes porque a imunização que é feita nos bebês vai enfraquecendo com o passar dos anos, por isso, na adolescência é necessário que seja feito um reforço.

“O que se descobriu depois dos estudos é que essa vacina é eficaz, mas os anticorpos vão caindo com o passar dos anos. Agora estamos vendo essa doença nos adolescentes. Eles passam a ser portadores da bactéria. Mesmo não tendo a doença, eles transmitem para outras pessoas”, explicou.