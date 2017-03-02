Moradores da Grande Vitória que procuraram as unidades de saúde para se proteger contra a febre amarela enfrentaram longas filas durante esta quinta-feira (2). Em algumas cidades, nem mesmo as várias horas na fila garantiram a imunização. Teve gente que voltou para casa sem a vacina. Para dar mais agilidade à vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que 55 militares do Corpo de Bombeiros foram capacitados para auxiliar os municípios.

Nesta sexta-feira (3), os Bombeiros irão para Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Este auxílio será estendido até o próximo sábado (11). Além disso, a Sesa também fez contato com as instituições de ensino para verificar se há disponibilidade de alunos para auxiliar na ação de vacinação, como triagem, registro e vacinação.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra febre amarela tem reclamação, revolta e confusão na Grande Vitória

RECLAMAÇÃO

Em Vitória, a funcionária pública Maria Antônia Pessotti, 62 anos, foi com a mãe, de 82 anos, ambas com laudo médico, em busca de vacina contra a febre amarela mas não conseguiram. Tanto na unidade de saúde de Jesus de Nazareth, quanto em Ilha de Santa Maria, a informação foi de que as vacinas haviam acabado ainda no início da manhã.

“A resposta que eu tive é que a vacinação contra a febre amarela é de 8h às 11h. Eu disse: mas os jornais e a prefeitura anunciaram que é até às 16h. Aí o funcionário falou: não sei de nada, pergunta para o prefeito”, declarou.

REVOLTA

A pedagoga Ana Carla Miranda, 43 anos, também teve dificuldades para vacinar os três filhos na Serra. Ana chegou na unidade de saúde de Serra-Sede às 7h, e ao meio-dia, ela ainda não tinha conseguido se vacinar, o que gerou uma revolta na pedagoga.

“Não tem equipe, não há funcionários para vacinar as pessoas. Fomos informados que o posto só funcionaria até o meio-dia, em pleno dia letivo. Disse também que amanhã não terá vacinação para as pessoas daqui”, contou.

CONFUSÃO

Em Vila Velha, houve um princípio de tumulto na unidade de Coqueiral de Itaparica. Às 16h desta quinta, ainda havia no local pessoas que tinham chegado no início da manhã e não tinham conseguido pegar a senha.

Uma delas é a empresária Celina Lievori, que chegou às 7h e não conseguiu a vacina. Ela disse que os funcionários da unidade diziam que haveria vacina para todo mundo, mas durante a tarde, as pessoas que estavam na fila foram informadas que as doses tinham acabado.

“Eu vinha aqui, conversava com eles, dizia que estávamos sem almoço, sem cadeira, no sol, sem sombrinha e se valeria a pena esperar. E a informação era que haviam três mil doses de vacina e que todo mundo seria vacinado”, disse.

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