Vacinação contra febre amarela recebe reforço de segurança no Espírito Santo

O município de Ibatiba, Região do Caparaó, precisou reforçar o policiamento na Unidade de Saúde por conta da grande procura pela vacina contra a febre amarela. Até esta segunda-feira (16), 36 macacos foram encontrados mortos na cidade. A notícia sobre os óbitos nos primatas causou pânico na população, que foi até o posto de saúde em busca da vacina, porém, até a próxima quarta-feira (18), as doses são apenas para pessoas que vão viajar para áreas de risco.
A secretária de Saúde de Ibatiba, Nilcilaine Hubner, explicou que as doses para os moradores só seriam disponibilizada após o resultado dos exames nos macacos, porém, diante da reclamação, na próxima quarta a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai repassar doses para imunizar toda a população.
Vacinação contra febre amarela recebe reforço de segurança no ES
“A população está com medo. Ela não concorda com o fato de ter que aguardar o resultado dos exames desses macacos, que demora cerca de 20 dias para ficar pronto. Nesta segunda tivemos até que pedir reforço policial para organizar a fila”, disse.
A secretária destacou que o município segue a orientação do Ministério da Saúde. Como a doença é transmitida apenas do macaco doente para homem, através do mosquito, a população rural terá prioridade, para que um cerco epidemiológico seja feito na região.
“Tem que começar a vacinação pela área rural, depois na zona urbana. Onde foram encontrados esses animais. É o protocolo e o correto a fazer porque o mosquito, só faz a transmissão do animal doente e o macaco não vai estar na área urbana ”, contou.
De acordo com a secretária, uma pessoa com febre amarela não transmite a doença para outra pessoa, através da picada do mosquito, como acontece com os macacos. Por isso, o risco de contrair a doença é maior na zona rural.
Mais de 80 macacos já foram encontrados mortos nos últimos dias, nas regiões Sul e Noroeste do Espírito Santo.
Confira a entrevista completa secretária de Saúde de Ibatiba, Nilcilaine Hubner, cedida ao jornalista Fábio Botacin