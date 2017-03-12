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SAÚDE

Vacinação contra febre amarela em Vila Velha realizada sem demora

Atendimento à população foi realizada no conhecido Ginásio do Tartarugão

Publicado em 12 de Março de 2017 às 12:09

Publicado em 

12 mar 2017 às 12:09
Quem procurou o Ginásio Tartarugão, em Vila Velha, neste domingo (12), para se vacinar contra a febre amarela não esperou muito tempo na fila. A média de atendimento durante a manhã era de aproximadamente 30 minutos. Sete mil doses da vacina foram colocadas à disposição da população. O local foi o único da Grande Vitória que estava fazendo a imunização neste domingo.
O auxiliar de serviços gerais José Pereira foi logo pela manhã tomar a vacina contra a febre amarela. José foi preparado para passar toda manhã na fila, mas se surpreendeu com a agilidade do atendimento. “Cheguei aqui às 08h45 e são 09h30 e já vacinei. Não demorou nem uma hora. Tem muita gente, mas a fila está andando rápido”, disse.
Vacinação contra febre amarela em Vila Velha é realizada sem demora
O comerciante Sérgio Aguiar levou os três filhos para se vacinar. Na semana passada, chegou a ir no Tartarugão, mas desistiu por causa da demora. Neste domingo, fez mais uma tentativa e em poucos minutos vacinou toda família. “Fiquei, no máximo, 15 minutos na fila. Semana passada eu tentei vacinar mas estava bem lotado”, afirmou.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jarbas Assis, as doses são para qualquer pessoa, não é necessário ser morador da cidade. Ele destacou que até a manhã deste domingo, 207 mil pessoas já tinham se imunizado em Vila Velha. Isso representa 60% de cobertura vacinal.
Segundo o secretário, a vacina continua a ser ofertada nas unidades de saúde de Vila Velha durante a semana.

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