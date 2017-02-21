A vacinação cautelar contra a febre amarela no Espírito Santo já atingiu 70,71% da população capixaba em 60 municípios onde há indicação no Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Foram imunizadas 960.740 pessoas até esta terça-feira (21). A vacinação continuará nessas cidades, de acordo com a Sesa.

A busca nas unidades de saúde começou a reduzir e o cenário não é mais o mesmo visto há aproximadamente um mês, quando muitas pessoas chegavam até um dia antes para encontrar vacina. Em Vitória, algumas unidades de saúde ainda tinham senhas disponíveis às 9h30 nesta terça-feira (21). Segundo a secretária Municipal de Saúde, Cátia Cristina Lisboa, há mais opções para os moradores da Capital e a busca reduziu.

Your browser does not support the audio element. Vacinação contra febre amarela atinge mais de 70% da população da área indicada

“Nós ampliamos a vacina para toda a rede e a partir do Carnaval todas as unidades de saúde farão o agendamento de vacinação pelo aplicativo e pelo site”, declarou.

Em Vila Velha também houve ampliação da quantidade de postos que estão imunizando. No total são 15, funcionando de 7 às 16 horas. Em uma delas, em Vila Nova, o atendimento é exclusivo para quem tem comprovante de viagem para cidades recomendadas durante a manhã, e a partir das 15 horas para quem tem comprovante de viagem internacional e precisa da imunização. Em Coqueiral de Itaparica havia mais de 200 senhas disponíveis por volta das 10h30 desta terça-feira.

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