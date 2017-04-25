Vacinação contra a gripe tem "posto volante" na Grande Vitória

Para tentar ampliar o número de pessoas vacinadas contra a gripe, o município de Vila Velha disponibilizou “postos volantes” de vacinação, além das unidades de saúde. Nesta terça-feira (25), a imunização volante foi realizada no Santuário de Vila Velha e, somente neste local, 560 pessoas se vacinaram contra a gripe. Desde o início da campanha, no dia 17 deste mês, 5.105 pessoas do público alvo foram vacinadas no município.

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A imunização volante é feita por um grupo de profissionais da saúde que percorrem algumas regiões da cidade, dando um caráter móvel ao serviço procurado nas unidades de saúde. O posto volante continua nesta quarta-feira (26), na Igreja Católica Bom Pastor; na quinta (27), na Igreja Batista de Itapoã (orla) e, na terça-feira (2), na Igreja Batista da Praia da Costa, sempre das 8h às 11h. Nas unidades de saúde a vacinação continua de segunda à sexta, das 8h às 16h.

VACINAÇÃO DE PROFESSORES EM LARANJEIRAS

Na Serra, a estratégia do município é com relação às gestantes e mães que tiveram filhos a menos de 45 dias. Além das unidades de saúde, esse grupo pode se vacinar contra a gripe na Maternidade de Carapina. Já os professores só conseguem se vacinar no Cras de Laranjeiras.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Serra, Kelly Rose Areal, os professores estão sendo imunizados em local específico para facilitar a triagem e reduzir a possibilidade de filas.

“Lá a equipe sabe que documento ele precisa apresentar. Não é qualquer professor que pode se vacinar, ele tem que estar em sala de aula, tem que apresentar uma declaração de que ele é professor regente. Tem todo um critério que precisa ser avaliado”, afirmou.

QUASE 970 MIL VACINADOS

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI) da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), Danielle Grillo, disse que entre os dias 17 e 20 de abril, 968.615 pessoas se vacinaram no Espírito Santo.