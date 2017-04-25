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Vacinação contra a gripe tem "posto volante" na Grande Vitória

Essa imunização é feita por um grupo de profissionais da saúde que percorrem algumas regiões da cidade, dando um caráter móvel ao serviço procurado nas unidades de saúde

Publicado em 25 de Abril de 2017 às 20:04

Publicado em 

25 abr 2017 às 20:04
Para tentar ampliar o número de pessoas vacinadas contra a gripe, o município de Vila Velha disponibilizou “postos volantes” de vacinação, além das unidades de saúde. Nesta terça-feira (25), a imunização volante foi realizada no Santuário de Vila Velha e, somente neste local, 560 pessoas se vacinaram contra a gripe. Desde o início da campanha, no dia 17 deste mês, 5.105 pessoas do público alvo foram vacinadas no município.
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A imunização volante é feita por um grupo de profissionais da saúde que percorrem algumas regiões da cidade, dando um caráter móvel ao serviço procurado nas unidades de saúde. O posto volante continua nesta quarta-feira (26), na Igreja Católica Bom Pastor; na quinta (27), na Igreja Batista de Itapoã (orla) e, na terça-feira (2), na Igreja Batista da Praia da Costa, sempre das 8h às 11h. Nas unidades de saúde a vacinação continua de segunda à sexta, das 8h às 16h.
VACINAÇÃO DE PROFESSORES EM LARANJEIRAS
Na Serra, a estratégia do município é com relação às gestantes e mães que tiveram filhos a menos de 45 dias. Além das unidades de saúde, esse grupo pode se vacinar contra a gripe na Maternidade de Carapina. Já os professores só conseguem se vacinar no Cras de Laranjeiras.
De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Serra, Kelly Rose Areal, os professores estão sendo imunizados em local específico para facilitar a triagem e reduzir a possibilidade de filas.
“Lá a equipe sabe que documento ele precisa apresentar. Não é qualquer professor que pode se vacinar, ele tem que estar em sala de aula, tem que apresentar uma declaração de que ele é professor regente. Tem todo um critério que precisa ser avaliado”, afirmou.
QUASE 970 MIL VACINADOS
A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações (PEI) da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), Danielle Grillo, disse que entre os dias 17 e 20 de abril, 968.615 pessoas se vacinaram no Espírito Santo.
O público alvo da campanha são pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde, crianças entre seis meses e menores de cinco anos, gestantes e mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias. Também fazem parte do grupo indígenas, doentes crônicos, adolescentes que cumprem medida socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e professores.

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